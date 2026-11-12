Європа вагається з вибором свого представника на переговори між Україною та РФ

Європейські лідери погоджуються, що хочуть мати місце за столом переговорів між Росією та Україною. Але поки що не можуть домовитися, хто саме там сидітиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європа обирає переговірника

Тема вибору представника від Європи на перемовини мід РФ та Україною домінувала в розмовах 12 листопада у Дубліні. Понад 50 лідерів прибули на зустріч Європейського політичного співтовариства, де вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Європейські лідери, на думку видання, не наблизилися до прийняття рішення з цього питання. Більшість уникає відповіді, лише кажучи, що рішення необхідне.

Деякі підтримали головну дипломатку Європейського Союзу Каю Каллас та президента Європейської Ради Антоніо Кошту - найвищого представника ЄС згідно з дипломатичним протоколом. Інші вважають, що, можливо, це мають бути кілька осіб.

"Цей хаос - наша власна провина", - сказав прем’єр-міністр Словенії Янез Янша.

Лідери ЄС більш безпосередньо розглянуть це питання у п'ятницю, коли проведуть власний саміт у Дубліні.

Історія питання

Європа думає над цим питанням з того часу, як РФ вторглася в Україну у 2022 році.

Спочатку кілька країн сумнівалися, чи взагалі варто розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним. Пізніше США взяли на себе ініціативу щодо всіх зв'язків з Росією.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що було "величезною помилкою передавати дипломатію на аутсорсинг іншим".

Наразі думка країн Європи змінлиася. Сам Кошту звернувся до Москви з проханням від імені ЄС. А нещодавно лідери Норвегії та Фінляндії створили власний прямий канал зв'язку з Путіним.

Що далі

10-11 листопада США, Росія та Україна провели тристоронні переговори вперше з лютого. Зеленський наполягає, що є можливість досягти прогресу найближчими місяцями.

Зеленський зустрінеться у четвер увечері в Дубліні з Віткоффом та Кушнером, щоб отримати розповідь про їхню зустріч з Путіним.

"Ми чекаємо на більше деталей, і Європі потрібно пильно стежити за цим. Нам потрібно переконатися, що Європа стане регулярною частиною цих переговорів", - сказав Зеленський європейським лідерам.

Зеленський закликав до ухвалення рішення щодо обрання представника від Європейського парламенту цього місяця.

Однак європейські лідери досі вагаються, чи серьйозно налаштована на переговори Росія.

Навіть якщо Європа обере певний підхід, немає жодної гарантії, що Росія це дозволить.

"Зараз йдеться не про окремих осіб, а про готовність Путіна брати участь у переговорах", - сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц . Він додав, що наразі "з російської сторони явно зростає готовність визнати, що не можна говорити про Європу без Європи".