Европа сомневается с выбором своего представителя на переговоры между Украиной и РФ

Европейские лидеры соглашаются с тем, что хотят иметь место за столом переговоров между Россией и Украиной. Но пока не могут договориться, кто именно там будет сидеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европа выбирает переговорщика

Тема выбора представителя от Европы на переговоры мед РФ и Украины доминировала в разговорах 12 ноября в Дублине. Более 50 лидеров прибыли на встречу Европейского политического сообщества, где они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейские лидеры, по мнению издания, не приблизились к принятию решения по этому вопросу. Большинство избегает ответа, лишь говоря, что решение необходимо.

Некоторые поддержали главную дипломатку Европейского Союза Каю Каллас и президента Европейского Совета Антонио Кошту - высшего представителя ЕС согласно дипломатическому протоколу. Другие считают, что, возможно, это должно быть несколько человек.

"Этот хаос - наша собственная вина", - сказал премьер-министр Словении Янез Янша.

Лидеры ЕС более непосредственно рассмотрят этот вопрос в пятницу, когда проведут саммит в Дублине.

История вопроса

Европа думает над этим вопросом с тех пор, как РФ вторглась в Украину в 2022 году.

Сначала несколько стран сомневались, стоит ли вообще разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже США взяли на себя инициативу по всем связям с Россией.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что было "огромной ошибкой передавать дипломатию на аутсорсинг другим".

Потом мнение стран Европы изменилось. Сам Кошту обратился в Москву с просьбой от имени ЕС. А недавно лидеры Норвегии и Финляндии создали свой прямой канал связи с Путиным.

Что дальше

10-11 ноября США, Россия и Украина провели трехсторонние переговоры впервые с февраля. Зеленский настаивает, что есть возможность добиться прогресса в ближайшие месяцы.

Зеленский встретится в четверг вечером в Дублине с Виткоффом и Кушнером, чтобы получить рассказ об их встрече с Путиным.

"Мы ждем больше деталей, и Европе нужно пристально следить за этим. Нам нужно убедиться, что Европа станет регулярной частью этих переговоров", - сказал Зеленский европейским лидерам.

Зеленский призвал к принятию решения об избрании представителя Европейского парламента в этом месяце.

Однако европейские лидеры до сих пор сомневаются, серьезно ли настроена на переговоры Россия.

Даже если Европа выберет определенный подход, нет никакой гарантии, что Россия это позволит.

"Сейчас речь идет не об отдельных лицах, а о готовности Путина участвовать в переговорах", - сказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он добавил, что "с российской стороны явно растет готовность признать, что нельзя говорить о Европе без Европы".