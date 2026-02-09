Європа терміново шукає заміну Visa та Mastercard: в чому причина

ЄС хоче зменшити залежність від американських платіжних систем Visa та Mastercard, оскільки вони можуть стати інструментом геополітичного тиску з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Гендиректорка Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартіна Ваймерт заявила, що домінування американських компаній може стати інструментом тиску у разі погіршення трансатлантичних відносин.
Згідно з даними Європейського центробанку, у 2022 році Visa та Mastercard обробляли майже дві третини всіх карткових платежів в ЄС. При цьому 13 країн-членів не мають власних альтернатив, а там, де вони існують, використання скорочується.
За словами Ваймерт, Європі бракує повноцінної транскордонної системи. Вона також підкреслила, що в умовах зростання геополітичної напруги питання платіжної незалежності стає "загальноєвропейським пріоритетом".
Видання нагадує, що раніше подібні висловлювання вже лунали. Зокрема, експрезидент ЄЦБ Маріо Драґі казав, що економічна інтеграція може стати важелем контролю, якщо партнери перестають бути союзниками.
EPI у 2024 році запустила сервіс Wero, який став альтернативою Apple Pay. Ваймерт повідомила, що Wero вже налічує близько 48,5 млн користувачів у Бельгії, Франції та Німеччині, а до 2027 року очікується розширення на онлайн- та офлайн-платежі.
