Ліміти на банківські картки та операції: в Україні може з’явитися реєстр "дропів"

Вівторок 28 жовтня 2025 15:28
UA EN RU
Ліміти на банківські картки та операції: в Україні може з’явитися реєстр "дропів" Фото: в Україні може з’явитися реєстр "дропів" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14161 про створення реєстру "дропів". Йдеться про осіб, через рахунки яких проводяться підозрілі фінансові операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний веб-портал парламенту та нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Як наголошується у пояснювальній записці, через те, що в Україні зростає кількість випадків використання платіжних інструментів у незаконних схемах, зокрема у сфері азартних ігор, букмекерської діяльності та продажу підакцизних товарів, у парламенті зареєстрували проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю (№14161 від 27.10.2025).

Зокрема, виникають ситуації, коли фізичні особи передають свої платіжні реквізити третім особам, а зловмисники використовують ці інструменти для незаконних операцій.

Для протидії цьому явищу у проєкті Закону пропонується створення Реєстру осіб, чії платіжні операції потребують посиленого контролю.

Ініціаторами документа стали народні депутати Ярослав Железняк, Данило Гетманцев та інші.

Відповідно до законопроєкту, Реєстр вестиме Національний банк України.

Його метою є запобігання фінансовим зловживанням і незаконному використанню рахунків або електронних гаманців, зокрема у випадках, коли громадяни свідомо передають свої банківські картки чи доступ до рахунків іншим особам.

Зконопроєкт передбачає:

  • банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;
  • до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
  • банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

Як пояснив Железняк, впровадження системи дозволить перейти від загальних обмежень на P2P-перекази до більш адресного контролю, який торкнеться лише ризикових клієнтів.

Це має підвищити ефективність боротьби з тіньовими фінансовими потоками без створення додаткового тиску на добросовісних користувачів.

Для реалізації ініціативи пропонується внести зміни до законів України "Про платіжні послуги", "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність".

Хто такі "дропи"

"Дропи" - це особи, які свідомо або з необережності передають свої банківські картки, рахунки чи електронні гаманці іншим людям для проведення фінансових операцій.

Такі схеми часто використовують зловмисники, щоб переказувати гроші, отримані незаконним шляхом, і приховати їхнє походження.

"Дропи" фактично допомагають у відмиванні коштів або фінансуванні нелегальної діяльності, навіть якщо самі не є організаторами схем. Через це участь у таких операціях може мати кримінальні наслідки.

Детальні про "дропи" то як їх вербують зловмисники – читайте в матеріалі РБК-Україна.

