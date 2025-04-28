Масштабний блекаут у Європі. У Португалії причиною вважають рідкісне явище

Масштабні відключення світла в Іспанії, Португалії та Андоррі могли статися через рідкісне атмосферне явище.

Про це йдеться в заяві оператора енергосистеми Португалії REN, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Оператор вважає, що блекаут у кількох європейських країнах був викликаний несправністю в іспанській електромережі. Сама ж несправність пов'язана з "рідкісним атмосферним явищем".

За даними REN, в Іспанії через екстремальні температурні коливання було зафіксовано "аномальні коливання" у високовольтних лініях.

Оператор назвав це "індукованими атмосферними коливаннями" - явище, коли атмосферні зміни (наприклад, зміни температури або тиску) впливають на роботу електричних ліній. У цьому випадку це призвело до коливань у дуже високовольтних проводах, що порушило їхню нормальну роботу.

У компанії також уточнили, що, з огляду на складність проблеми, на повну нормалізацію роботи мережі може піти до тижня. При цьому португальські ЗМІ повідомляють, що світла не буде до трьох днів.