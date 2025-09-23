ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Європа та США працюватимуть разом, щоб повернути українських дітей з РФ, - фон дер Ляєн

Вівторок 23 вересня 2025 22:30
UA EN RU
Європа та США працюватимуть разом, щоб повернути українських дітей з РФ, - фон дер Ляєн Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (x.com/vonderleyen)
Автор: Тетяна Степанова

Європа та Сполучені Штати Америки працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути викрадених Росією українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Як розповіла фон дер Ляєн, сьогодні вона провела зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Я подякував йому за його відданість справі полегшення становища зниклих безвісти дітей України. Європа та Сполучені Штати працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути їх", - повідомила глава Єврокомісії.

Під час зустрічі сторони обговорили агресивну війну Росії проти України.

"Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи Росії від викопного палива, і швидко. Саме це робить Європа з нашим 19-м пакетом санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського ЗПГ на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи в третіх країнах", - зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, до 2027 року Європа остаточно покінчить з російським викопним паливом.

Трамп та фон дер Ляєн також обговорили провокації Росії, включаючи регулярні вторгнення в європейський повітряний простір.

"Це явні спроби перевірити нашу відповідь. Тож Європа прискорює свої оборонні зусилля, щоб зміцнити свій східний фланг. Вона повинна виступати щитом як для Європи, так і для НАТО", - наголосила глава Єврокомісії.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися, що страждання цивільного населення мають припинитися.

"Європа твердо стоїть на позиції двох держав", - зазначила фон дер Ляєн.

Викрадення українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

Окрім того, двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні Діти Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує