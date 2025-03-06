Європа створює "мирний план" для України, а Зеленський відвідає саміт ЄС: новини за 5 березня

Країни Європи розробляють "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Тим часом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт ЄС.

Детально про те, що сталося в середу, 5 березня, - в матеріалі РБК-Україна .

Європейські лідери прагнуть "за кілька днів" створити мирний план для України, - Reuters

Європейські лідери прагнуть швидко завершити мирний план для України, пише Reuters.

Деталі плану поки не розголошуються, і один європейський дипломат сказав, що військове керівництво має намір завершити військові аспекти протягом наступного тижня.

Зеленський візьме участь у саміті ЄС, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський завтра, 6 березня, братиме участь у саміті Євросоюзу. Захід відбудеться у Брюсселі, пише The Guardian.

Очікується, що під час зустрічі лідери країн Євросоюзу закріплять підтримку України з боку блоку.

Директор ЦРУ підтвердив, що США призупинили передачу зброї та розвідданих Україні

Сполучені Штати Америки (США) призупинили постачання озброєння, а також обмін розвідувальними даними з Україною, розповів директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Як зазначив Реткліфф, він "із нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".

Трамп розгляне відновлення допомоги Україні за умови мирних переговорів, - Білий дім

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що президент Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, "якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходів зміцнення довіри".

"Я думаю, якщо ми зможемо завершити ці переговори і рухатися до них, а також фактично винести на обговорення деякі заходи зі зміцнення довіри, то президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи", - зазначив Волтц.

План перших кроків для наближення миру буде готовий найближчим часом, - Зеленський

Україна та Європа готують план перших кроків для наближення справедливого та сталого миру. Він буде готовий найближчим часом, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки.