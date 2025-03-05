Європейські лідери прагнуть "за кілька днів" створити мирний план для України, - Reuters
Європейські лідери прагнуть швидко завершити мирний план для України. Деталі плану наразі не розголошуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон провели кілька дзвінків окремо з американським президентом Дональдом Трампом і українським президентом Володимиром Зеленським після того, як лідери США та України провели суперечливу зустріч минулої п’ятниці в Овальному кабінеті, яка призвела до призупинення військової допомоги США Києву.
Видання зазначило, що порушення американсько-українських посилило зусилля двох європейських держав об’єднати ідеї щодо мирного плану, який спочатку передбачав би коротке перемир’я, але згодом містив би ширші гарантії безпеки.
Водночас, за даними видання, Британія та Франція заявили, що США будуть потрібні для майбутніх гарантій.
"Ми плануємо скласти цей план за кілька днів, а не за тижні", - сказав анонімний високопоставлений європейський дипломат.
Деталі плану наразі не розголошуються, і один європейський дипломат сказав, що військове керівництво має намір завершити військові аспекти протягом наступного тижня.
Одним із варіантів, за даними анонімних джерел, є часткове одномісячне перемир’я, яке охоплюватиме атаки з повітря та моря, а також ті, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру, але не наземні бої, і буде підтримане Францією, Британією та коаліцією інших країн, що захочуть доєднатись.
Зауважимо, що сьогодні Зеленський заявив, що Україна та Європа готують план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру.
За даними президента, він буде готовий найближчим часом.
Нагадаємо, що ще раніше Зеленський окреслив перші можливі кроки до врегулювання конфлікту. Серед них зокрема: звільнення полонених, негайне перемир’я в небі - заборона ракет, далекобійних дронів та атак на цивільну інфраструктуру, а також припинення бойових дій на морі, якщо Росія зробить те ж саме.
За його словами, Україна сподівається швидко пройти всі наступні етапи та домовитися зі США про сильну остаточну угоду.
Детальніше про ініціативу Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.
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