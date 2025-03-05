Європейські лідери прагнуть "за кілька днів" створити мирний план для України, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон провели кілька дзвінків окремо з американським президентом Дональдом Трампом і українським президентом Володимиром Зеленським після того, як лідери США та України провели суперечливу зустріч минулої п’ятниці в Овальному кабінеті, яка призвела до призупинення військової допомоги США Києву.

Видання зазначило, що порушення американсько-українських посилило зусилля двох європейських держав об’єднати ідеї щодо мирного плану, який спочатку передбачав би коротке перемир’я, але згодом містив би ширші гарантії безпеки.

Водночас, за даними видання, Британія та Франція заявили, що США будуть потрібні для майбутніх гарантій.

"Ми плануємо скласти цей план за кілька днів, а не за тижні", - сказав анонімний високопоставлений європейський дипломат.

Деталі плану наразі не розголошуються, і один європейський дипломат сказав, що військове керівництво має намір завершити військові аспекти протягом наступного тижня.