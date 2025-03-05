План перших кроків для наближення миру буде готовий найближчим часом, - Зеленський

Україна та Європа готують план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Він буде готовий найближчим часом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram .

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб "поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити наші спільні зусилля".

"Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом", - зазначив президент.

Він підкреслив, що Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. І вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США.

"Говорили також про реалізацію нашої ініціативи "Продовольство з України". Словенія приєднується до наших зусиль для підтримки сирійського народу", - додав Зеленський.

Також глава держави провів плідну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після зустрічі в Лондоні.

"Обговорили координацію з партнерами та підготовку спільного плану. Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі. Ми хочемо перейти до них уже найближчим часом у співпраці зі США та всією Європою", - зазначив президент.

Окрім того, за словами Зеленського, Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги. Він також поінформував нідерландського прем'єра про пріоритетні потреби України.