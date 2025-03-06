Европа создает "мирный план" для Украины, а Зеленский посетит саммит ЕС: новости за 5 марта

Страны Европы разрабатывают "мирный план" для завершения войны России против Украины. Тем временем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит ЕС.

Детально о том, что произошло в среду, 5 марта, - в материале РБК-Украина .

Европейские лидеры стремятся "за несколько дней" создать мирный план для Украины, - Reuters

Европейские лидеры стремятся быстро завершить мирный план для Украины, пишет Reuters.

Детали плана пока не разглашаются, и один европейский дипломат сказал, что военное руководство намерено завершить военные аспекты в течение следующей недели.

Зеленский примет участие в саммите ЕС, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 марта, будет участвовать в саммите Евросоюза. Мероприятие пройдет в Брюсселе, пишет The Guardian.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран Евросоюза закрепят поддержку Украины со стороны блока.

Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили передачу оружия и разведданных Украине

Соединенные Штаты Америки (США) приостановили поставку вооружения, а также обмен разведывательными данными с Украиной, рассказал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Трамп рассмотрит возобновление помощи Украине при условии мирных переговоров, - Белый дом

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что президент Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления помощи Украине, "если будут организованы мирные переговоры и приняты меры укрепления доверия".

"Я думаю, если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к ним, а также фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы", - отметил Уолтц.

План первых шагов для приближения мира будет готов в ближайшее время, - Зеленский

Украина и Европа готовят план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Он будет готов в ближайшее время, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности.