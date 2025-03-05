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Зеленський візьме участь у саміті ЄС, - ЗМІ

Брюссель, Середа 05 березня 2025 20:09
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Зеленський візьме участь у саміті ЄС, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський завтра, 6 березня, братиме участь у саміті Євросоюзу. Захід відбудеться у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Президент Зеленський особисто відвідає саміт", - розповів неназваний офіційний представник ЄС напередодні саміту.

Очікується, що під час зустрічі лідери країн Євросоюзу закріплять підтримку України з боку блоку.

27 лідерів країн ЄС зберуться вперше після того, як минулого тижня сварка президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа погіршила відносини між двома країнами.

Саміт у Лондоні

Нагадаємо, на вихідних президент України Володимир Зеленський уже провів зустріч із лідерами низки країн Європи. Вони обговорювали подальшу стратегію в контексті встановлення миру між Україною та Росією.

Після зустрічі прем'єр Британії Кір Стармер заявив про те, що майбутня угода має включати Росію, інакше не буде ніякого прогресу. Але він звернув увагу, що РФ не може диктувати умови.

Водночас учора, 4 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна спільно з Європою готує план дії для встановлення стійкого миру.

Уже сьогодні Зеленський розповів про "план перших кроків для наближення миру".

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