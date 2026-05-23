Європа сперечається, чи покладатися далі на американську зброю, - Politico

21:00 23.05.2026 Сб
3 хв
Польща виконала всі вимоги США, але гарантій підтримки так і не отримала
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент США Дональд Трамп (flickr.com)

На форумі GLOBSEC у Празі європейські лідери шукали, як зберегти дієздатність НАТО, коли США за Трампа стали для альянсу джерелом невизначеності. Головне питання - чи варто Європі й далі покладатися на американську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO.

Шок у Варшаві

Поштовхом до дискусії стала реакція Трампа на ситуацію з розгортанням американських військ у Польщі.

Міністр оборони США Піт Хегсет несподівано скасував заплановане розгортання 4 тисяч військовослужбовців, після чого Трамп ще раз змінив позицію дописом у Truth Social.

За даними дипломатичної депеші США, яку отримало POLITICO, суперечливі сигнали з Вашингтона спричинили в Польщі "значний політичний та психологічний шок".

Польські посадовці назвали повідомлення з Вашингтона хаотичними. Державний секретар президента Польщі Марцін Пшидач наголосив, що Польща належить до тих країн, які досягають витрат на оборону в 5% ВВП.

Варшава тривалий час дотримувалася курсу на підтримку США: купувала американську зброю на десятки мільярдів доларів і утримувалася від критики дій Вашингтона. Попри це стабільних гарантій від США вона не отримала.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що проблема не так у виведенні військ, як у відсутності інформації.

За його словами, раніше союзників інформували про зміни чисельності американських військ, тоді як рішення щодо Польщі ухвалили без координації з НАТО.

Своя чи американська зброя

Дискусію продовжило питання правил оборонних закупівель ЄС. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон застеріг від запровадження "європейської преференції" в цих правилах.

"Іноді це може бути зброя від європейців, іноді від американців, або ж десь з Азії", - сказав він, наголосивши, що головне завдання - забезпечити військових озброєнням.

Інші країни шукають баланс між власною промисловістю та співпрацею зі США. Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою зазначила, що локалізація виробництва та інвестиції в робочі місця всередині країни є важливими, проте Бухарест хоче зберегти простір для співпраці з Вашингтоном.

За її словами, план закупівель Румунії включає понад 2 млрд доларів американського обладнання.

Що буде в Анкарі

Німеччина працює з партнерами над створенням, як висловився міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, нового потенціалу оборони для Європи. Водночас він визнав, що США дедалі більше зосереджуються на Китаї та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що питання, як поєднати внутрішні інтереси європейських країн із потребою утримати США в альянсі, стане однією з головних тем саміту НАТО в Анкарі в липні.

Нагадаємо, у середині травня армія США несподівано скасувала розгортання в Польщі понад 4 тисяч військовослужбовців 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії разом із технікою.

Частина солдатів на той момент уже перебувала в країні. У Пентагоні наполягали, що рішення не було раптовим, а стало результатом комплексного процесу, і пов'язали його з дефіцитом бюджету армії США.

Згодом, у ситуацію втрутився Трамп. Під час телефонної розмови президент запитав Хегсета, чому розгортання скасували, і заявив, що США не повинні погано ставитися до Польщі як до союзника.

Невдовзі Трамп оголосив про намір усе ж відправити до Польщі війська, цього разу 5 тисяч.

