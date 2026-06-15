Європа на саміті G7 прагне вплинути на позицію Трампа щодо України, - Politico

Європейські лідери на саміті G7 планують переконати президента США Дональда Трампа в тому, що зараз Україна перебуває у сильній позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Плани щодо переговорів стосовно України

Неназвані французькі чиновники розповіли виданню, що ключовою темою саміту стане війна США та Ізраїлю з Іраном, а також ситуація навколо Ормузької протоки.

Незважаючи на це, учасники також торкнуться питання війни РФ проти України.

П'ять французьких чиновників у коментарі Politico зазначили, що завдання полягає не стільки в укладенні масштабних домовленостей, скільки в тому, щоб утримати Трампа залученим до обговорення війни Росії проти України.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, чия країна приймає саміт, планує підкреслити, що Європа в контексті допомоги Україні бере на себе велику роль. При цьому успіхом за підсумками зустрічі лідерів вважатиметься такий результат, за якого Трамп не почне активніше підривати позиції Києва.

"Європейці оплачують майже 100% допомоги Україні. Важливо, щоб інші партнери по G7, особливо США, принаймні не погіршували свою позицію щодо України", - звернув увагу представник адміністрації Макрона.

Також Трампа спробують переконати, що Україна зараз отримала перевагу на полі бою.

"Трамп любить переможців. Минулого року у Зеленського не було сильних карт. Але ситуація змінилася", - сказав неназваний французький дипломат.

Він вказав на кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро, труднощі російської армії на фронті та оборонне співробітництво Києва з країнами Перської затоки.

Шикарний прийом

Politico нагадало, що для збереження прихильності Трампа французький президент вдався до низки дипломатичних кроків. Зокрема, дату проведення саміту змінили через день народження американського лідера, а після завершення офіційних заходів у Версальському палаці для нього організують урочисту вечерю.

Французькі чиновники в коментарі Politico стверджують, що зараз політики регулярно спілкуються по телефону, що свідчить про поліпшення відносин після тривалого періоду напруженості.

Дипломати відзначають, що прямий і амбітний стиль Макрона добре підходить для взаємодії з Трампом, з яким у них вже є досвід спільної роботи під час його першого президентського терміну.