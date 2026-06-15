Европа на саммите G7 хочет повлиять на позицию Трампа по Украине, - Politico

Европейские лидеры на саммите G7 планируют убедить президента США Дональда Трампа в том, что сейчас Украина находится в сильной позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Планы на переговоры по Украине

Неназванные французские чиновники рассказали изданию, что ключевой темой саммита станет война США и Израиля с Ираном, а также ситуация вокруг Ормузского пролива.

Несмотря на это, вопрос войны РФ против Украины участники также затронут.

Пять французских чиновников в комментарии Politico отметили, что задача состоит не столько в заключении масштабных договоренностей, сколько в том, чтобы удержать Трампа вовлеченным в обсуждения войны России против Украины.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна принимает саммит, планирует подчеркнуть, что Европа в контексте помощи Украине берет на себя большую роль. При этом успехом по итогам встречи лидеров будет считаться такой результат, при котором Трамп не станет активнее подрывать позиции Киева.

"Европейцы оплачивают почти 100% помощи Украине. Важно, чтобы другие партнеры по G7, особенно США, по крайней мере не ухудшали свою позицию по отношению к Украине", - обратил внимание представитель администрации Макрона.

Также Трампа попытаются убедить, что Украина сейчас получила преимущество на поле боя.

"Трамп любит победителей. В прошлом году у Зеленского не было сильных карт. Но ситуация изменилась", - сказал неназванный французский дипломат.

Он указал на кредит ЕС в размере 90 млрд евро, трудности российской армии на фронте и оборонное сотрудничество Киева со странами Персидского залива.

Шикарный прием

Politico напомнило, что для сохранения благосклонности Трампа французский президент прибег к ряду дипломатических шагов. В частности, дату проведения саммита изменили из-за дня рождения американского лидера, а по завершении официальных мероприятий в Версальском дворце для него организуют торжественный ужин.

Французские чиновники в комментарии Politico утверждают, что сейчас политики регулярно общаются по телефону, что свидетельствует об улучшении отношений после длительного периода напряженности.

Дипломаты отмечают, что прямой и амбициозный стиль Макрона хорошо подходит для взаимодействия с Трампом, с которым у них уже есть опыт совместной работы во время его первого президентского срока.