Європа розділилась на три табори щодо безпекових гарантій для України, - FT

Фото: не всі члени "Коаліції рішучих" готові розгорнути війська в повоєнній Україні (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Країни-члени "Коаліції рішучих" розділились в питанні надання гарантій безпеки для України, які також передбачають розгортання військ на українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела FT.

За словами двох осіб, ознайомлених з обговореннями, коаліція приблизно поділена на три групи.

Одна група готова розгорнути війська на території України, наприклад Британія; інша виступає проти цього, наприклад Італія, а більшість, до якої входить Німеччина, ще не визначилась.

Водночас анонімний посадовець Єлисейського палацу заявив, що країни, які бажають і можуть надати гарантії безпеки, завершили технічну роботу.

"Сьогодні у нас достатньо внесків, щоб мати змогу сказати американцям, що ми готові взяти на себе свої обов'язки, за умови, що вони візьмуть на себе свої", – сказав чиновник.

 

 

Нагадаємо, 4 вересня в Парижі відбудеться зустріч лідерів "Коаліції рішучих", на якій обговорять гарантії безпеки для України. Після саміту запланована телефонна розмова лідерів з президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон в рамках безпекових гарантій для України розглядає надання підтримки у повітрі, однак про розгортання військ США не йдеться.

Як відомо, в "Коаліцію рішучих" входить близько тридцяти переважно європейських країн, які готові підтримати ЗСУ і розгорнути війська в Україні після мирної угоди з Москвою.

