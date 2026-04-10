Европа резко нарастила импорт газа из России: в FT раскрыли неожиданные цифры

Страны Европейского Союза нарастили импорт российского сжиженного природного газа из арктического проекта "Ямал СПГ". Это произошло на фоне сокращения мировых поставок из-за энергетического кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Динамика поставок и расходы ЕС

Как пишет FT, по данным исследовательской группы Kpler, импорт из сибирского проекта "Ямал СПГ" в первом квартале вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 5 млн тонн. Только в марте страны блока получили 1,8 млн тонн топлива.

По оценкам организации Urgewald, совокупные расходы государств-членов ЕС на закупку газа с этого завода за первые три месяца года составили примерно 2,88 млрд евро.

Рост расходов обусловлен скачком средних европейских цен на газ в марте до 52,87 евро за МВт-ч.

Причины роста импорта

Основным фактором, заставившим Европу обратиться к российскому ресурсу, стала нестабильность на Ближнем Востоке.

Из-за повреждения инфраструктуры и контроля Ирана над Ормузским проливом поставки катарского СПГ существенно сократились.

Кроме того, на ситуацию повлияли внутренние ограничения ЕС:

Запрет на перегрузку - из-за санкций России стало труднее перенаправлять грузы в Азию, что сделало европейский рынок фактически единственным доступным направлением.

- из-за санкций России стало труднее перенаправлять грузы в Азию, что сделало европейский рынок фактически единственным доступным направлением. Логистические преимущества - 97% всех грузов с "Ямала" за первые три месяца года было направлено именно в порты Евросоюза.

"Все цифры показывают зависимость России от европейского рынка", - отмечает активист Urgewald Себастьян Реттерс.

Он добавил, что европейские покупатели пока не изъявляют желания полностью отказаться от российского СПГ до введения официальных запретов.

Позиция Брюсселя

Несмотря на рост показателей, Европейская комиссия планирует придерживаться курса на полное эмбарго. Полный запрет на импорт российского СПГ должен вступить в силу в январе 2027 года.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен отметил, что возвращение к энергетической зависимости от РФ было бы критической ошибкой, напоминая об опыте 2022 года.

Сейчас более двух третей всего СПГ в блок поставляется из США, что является историческим максимумом.