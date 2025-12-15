Чи можуть солдатів НАТО розмістити на лінії розмежування: що каже Зеленський

Питання моніторингу під час припинення вогню має стати частиною гарантій безпеки. Питання присутності на лінії розмежування військових ще обговорюється.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

У голови української держави запитали, чи можлива присутність військових НАТО або Європи на лінії розмежування.

У відповідь Зеленський наголосив, що зараз Україна обговорює із союзниками гарантії безпеки.

"Мій сигнал: перед будь-якими кроками на полі бою і військові, і цивільне населення мають чітко розуміти, які саме будуть гарантії безпеки. Це дуже важливо", - додав він.

Також голова української держави звернув увагу, що США "сприймають" аналог статті 5 Північноатлантичного договору як гарантію безпеки для України. Зараз триває робота над тим, щоб усе було чітко прописано. У цьому напрямку є прогрес.

За словами Зеленського, він бачив деталі від військових, які вони напрацьовують. І зараз усе виглядає дуже непогано.

Також має бути опрацьовано питання моніторингу під час припинення вогню: хто його здійснює, у якому форматі, які санкційні заходи вживаються до порушника.

"Хто перебуватиме на контактній лінії під час режиму припинення вогню: люди, військові контингенти, технологічний моніторинг або поєднання цих елементів, які зараз опрацьовуються військовими фахівцями. Я вважаю, що їм потрібно дати можливість фахово доопрацювати ці пропозиції і представити рішення", - додав президент.