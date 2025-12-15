Чи можуть солдатів НАТО розмістити на лінії розмежування: що каже Зеленський
Питання моніторингу під час припинення вогню має стати частиною гарантій безпеки. Питання присутності на лінії розмежування військових ще обговорюється.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
У голови української держави запитали, чи можлива присутність військових НАТО або Європи на лінії розмежування.
У відповідь Зеленський наголосив, що зараз Україна обговорює із союзниками гарантії безпеки.
"Мій сигнал: перед будь-якими кроками на полі бою і військові, і цивільне населення мають чітко розуміти, які саме будуть гарантії безпеки. Це дуже важливо", - додав він.
Також голова української держави звернув увагу, що США "сприймають" аналог статті 5 Північноатлантичного договору як гарантію безпеки для України. Зараз триває робота над тим, щоб усе було чітко прописано. У цьому напрямку є прогрес.
За словами Зеленського, він бачив деталі від військових, які вони напрацьовують. І зараз усе виглядає дуже непогано.
Також має бути опрацьовано питання моніторингу під час припинення вогню: хто його здійснює, у якому форматі, які санкційні заходи вживаються до порушника.
"Хто перебуватиме на контактній лінії під час режиму припинення вогню: люди, військові контингенти, технологічний моніторинг або поєднання цих елементів, які зараз опрацьовуються військовими фахівцями. Я вважаю, що їм потрібно дати можливість фахово доопрацювати ці пропозиції і представити рішення", - додав президент.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, на початку грудня президент Франції Еммануель Макрон розповів, що "коаліція рішучих" уже підготувала для України гарантії безпеки. Деталей французький лідер не розкривав.
Водночас кілька днів тому президент України Володимир Зеленський розповів, що США передали Україні проєкт гарантій безпеки.