Європа повинна відмовитися від російської нафти. Кая Каллас підтримала Трампа

Брюссель, Четвер 25 вересня 2025 09:51
UA EN RU
Європа повинна відмовитися від російської нафти. Кая Каллас підтримала Трампа Фото: верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що залежність деяких країн Європи від російських енергоносіїв підживлює війну та підриває єдність блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв’ю Sky news.

Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп "має рацію", коли критикує європейські країни за продовження закупівлі найти й газу із Росії. Вона вважає, що держави ЄС мають відмовитися від російських енергоносіїв.

Єврокомісія вже винесла пропозицію щодо поступового припинення закупівель російської нафти й газу до 1 січня 2028 року. Це частина стратегії Брюсселя, спрямованої на розрив тривалих енергетичних зв’язків із Москвою після вторгнення Росії в Україну.

Більшість держав ЄС зупинили імпорт російської нафти ще у 2022 році, а пального - у 2023-му. Водночас Угорщина і Словаччина досі продовжують постачання.

"Ця залежність підживлює війну"

Каллас підкреслила, що заяви Трампа небезпідставні.

"Звісно, він має рацію. Ми давно говоримо, що залежність від російської нафти й газу фактично підживлює війну", - заявляє глава дипломатії ЄС.

Вона наголосила, що прикро бачити, як не всі держави ЄС відмовилися від російських ресурсів, хоча сусідні країни пропонують реальні альтернативи.

Не санкції, а альтернативи

Каллас пояснила, що не вважає за потрібне вводити санкції проти Угорщини чи Словаччини. На її думку, цим країнам слід "активніше користуватися альтернативами, які пропонують сусіди, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, як закликає президент Трамп".

Словаччина відреагувала

У середу Словаччина відповіла на критику щодо закупівель російських енергоносіїв. Міністр закордонних справ Юрай Бланар заявив, що країна готова обговорювати це питання, але водночас звернув увагу на зростання закупівель російського скрапленого газу у Західній Європі на 30% за останній рік.

"Франція, Іспанія та Нідерланди... бачите, ситуація трохи складніша, ніж просто чорне й біле", - підкреслив він.

Заяви Трампа

Нагадаємо, президент США неодноразово скаржився на Європу, яка купує забагато російської нафти. Також він активно критикував ЄС за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії.

Так, 23 вересня, Трамп у своєму виступі на Генасамблеї ООН нагадав, що Європа продовжує купувати в Росії енергоносії, незважаючи на повномасштабну війну в Україні.

За словами Трампа, все виглядає так, що Європа "фінансує війну проти себе".

Згодом Трамп, зустрічаючись із президентом України Володимиром Зеленським в ООН, заявив, що може використати свої добрі стосунки з Віктором Орбаном, щоб попросити Угорщину припинити закупівлі російської нафти.

У відовідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто дав зрозуміти Трампу, що Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв.

