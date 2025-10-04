Європа повинна "серйозно поставитися" до загрози, яку їй становить Росія, - Кислиця

Європа має серйозно поставитися до загрози з боку Росії, яка вже веде проти неї гібридну війну. Кремль продовжує провокувати країни ЄС атаками дронів і кібератаками та готує нову хвилю ескалації.

Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Заступник міністра закордонних справ України заявив, що Європі потрібно "серйозно поставитися" до екзистенційної загрози, яку їй становить Росія, попередивши, що російський диктатор Володимир Путін "ескалюватиме ескалацію".

Кислиця заявив, що Кремль вже веде війну з Європою. Він сказав, що нещодавні вторгнення Росії за допомогою безпілотників проти кількох країн ЄС були добре прорахованими та спробою "зсунути червоні лінії".

"Я впевнений, що Путін отримує емоційне, якщо не фізичне, задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він сприймає як свою надсилу", - сказав Кислиця.

Він додав, що безрозсудні дії російського диктатора ризикують викликати ворожість у Білого дому, який, схоже, охолоджує до нього ставлення.

"Це бумеранг", - наголосив Кислиця.

Він припустив, що подальші дії Росії залежатимуть від того, чи продемонструють Європа та адміністрація президента США Дональда Трампа колективну рішучість.