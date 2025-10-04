ua en ru
Европа должна "серьезно отнестись" к угрозе, которую ей представляет Россия, - Кислица

Европа, Суббота 04 октября 2025 11:20
Европа должна "серьезно отнестись" к угрозе, которую ей представляет Россия, - Кислица Фото: первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европа должна серьезно отнестись к угрозе со стороны России, которая уже ведет против нее гибридную войну. Кремль продолжает провоцировать страны ЕС атаками дронов и кибератаками и готовит новую волну эскалации.

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заместитель министра иностранных дел Украины заявил, что Европе нужно "серьезно отнестись" к экзистенциальной угрозе, которую ей представляет Россия, предупредив, что российский диктатор Владимир Путин будет "эскалировать эскалацию".

Кислица заявил, что Кремль уже ведет войну с Европой. Он сказал, что недавние вторжения России с помощью беспилотников против нескольких стран ЕС были хорошо просчитанными и попыткой "сдвинуть красные линии".

"Я уверен, что Путин получает эмоциональное, если не физическое, удовольствие, унижая Запад, демонстрируя то, что он воспринимает как свою сверхсилу", - сказал Кислица.

Он добавил, что безрассудные действия российского диктатора рискуют вызвать враждебность у Белого дома, который, похоже, охлаждает к нему отношение.

"Это бумеранг", - подчеркнул Кислица.

Он предположил, что дальнейшие действия России будут зависеть от того, продемонстрируют ли Европа и администрация президента США Дональда Трампа коллективную решимость.

Без решительного трансатлантического ответа Путин, как он предсказал, "будет эскалировать эскалацию", с дальнейшими действиями, направленными на дезориентацию и парализацию континента.

Европа готовится к войне с РФ

Напомним, что на днях премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что Европа находится в самой сложной и опасной ситуации со времен Второй мировой войны.

По ее словам, нынешние угрозы серьезнее, чем в период холодной войны.

Стоит отметить, что в Копенгагене на этой неделе лидеры стран ЕС должны обсудить проекты, которые могут изменить архитектуру обороны континента.

Тем временем в Дании начались совместные маневры "Крылья обороны", где украинские военнослужащие вместе с датскими силами отрабатывают действия по отражению атак российских ударных беспилотников.

