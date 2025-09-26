Європа не повинна нести всю відповідальність за допомогу Україні, - Каллас

Європа не може одна завершити війну в Україні. Сполучені Штати і НАТО мають розділити відповідальність.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Politico на полях Генасамблеї ООН.

Вона зазначила, що особливе значення має позиція президента США Дональда Трампа. "Він обіцяв зупинити вбивства. Тож це не може бути тільки на нас", - сказала Каллас.

Її слова прозвучали на тлі несподіваної зміни риторики Трампа щодо війни між Росії проти України.

Заяви Трампа та реакція Європи

Цього тижня Трамп заявив, що вважає Україну "здатною битися і повернути всі свої території в первісній формі". Він додав, що це можливо за підтримки ЄС і НАТО, які "можуть робити що хочуть" з американською зброєю.

Хоча багато європейських політиків привітали більш позитивні заяви, частина експертів застерегла. На їхню думку, Трамп може планувати скоротити участь США і перекласти відповідальність на союзників.

"НАТО неможливе без США. Америка - найбільший союзник у НАТО. Тож розмова про НАТО завжди означає і розмову про роль США", - підкреслила Каллас.

Енергетика і санкції

Трамп раніше наполягав, щоб країни НАТО повністю припинили імпорт російської нафти і газу. Він пов'язував це з подальшими заходами Вашингтона щодо тарифів і санкцій.

"Трамп мав рацію. Ми скоротили закупівлі нафти і газу на 80%. Якби всі робили так само, ефект був би значно більшим. Ми ухвалили 19 пакетів санкцій. Якби союзники їх дзеркально повторили, війна закінчилася б швидше", - заявила Каллас.

Вона додала, що США мають використати свій вплив на Угорщину та Словаччину - найбільших імпортерів російської енергії в ЄС.

Каллас позитивно оцінила нещодавню розмову Трампа з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Переговори з Москвою і загрози в Європі

Американські дипломати заявляли, що санкції можуть ускладнити переговори з Росією. Однак, за словами Каллас, Москва не підходить до них сумлінно.

"Я розумію, що американці кажуть - вони не хочуть тиснути на Росію, щоб не закривати канали комунікації. Але всі ці жести доброї волі на ділі призводять лише до ескалації. Це використовується Путіним", - підкреслила вона.

Тим часом Європу турбують нові інциденти в повітряному просторі. Російські дрони і літаки порушували кордони, у Данії фіксували невпізнані дрони над аеропортами.

"Путін випробовує нас, перевіряє, як далеко він може зайти. Він хоче побачити нашу реакцію", - сказала Каллас.

Репарації з Росії

Каллас також закликала використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні. Це питання винесено на обговорення міністрів фінансів G7, заплановане на 1 жовтня.

"Якщо ми розуміємо, що ніхто за цим столом не може всерйоз говорити про відновлення України коштом платників податків, отже, потрібно шукати інші рішення. Росія повинна заплатити за руйнування, які вона завдала", - підкреслила дипломат.