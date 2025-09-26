Европа не должна нести всю ответственность за помощь Украине, - Каллас

Европа не может одна завершить войну в Украине. Соединенные Штаты и НАТО должны разделить ответственность.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Politico на полях Генассамблеи ООН.

Она отметила, что особое значение имеет позиция президента США Дональда Трампа. "Он обещал остановить убийства. Так что это не может быть только на нас", - сказала Каллас.

Ее слова прозвучали на фоне неожиданного изменения риторики Трампа о войне между России против Украины.

Заявления Трампа и реакция Европы

На этой неделе Трамп заявил, что считает Украину "способной сражаться и вернуть все свои территории в первоначальной форме". Он добавил, что это возможно при поддержке ЕС и НАТО, которые "могут делать что хотят" с американским оружием.

Хотя многие европейские политики приветствовали более позитивные заявления, часть экспертов предостерегла. По их мнению, Трамп может планировать сократить участие США и переложить ответственность на союзников.

"НАТО невозможно без США. Америка - величайший союзник в НАТО. Так что разговор о НАТО всегда означает и разговор о роли США", - подчеркнула Каллас.

Энергетика и санкции

Трамп ранее настаивал, чтобы страны НАТО полностью прекратили импорт российской нефти и газа. Он увязывал это с дальнейшими мерами Вашингтона по тарифам и санкциям.

"Трамп был прав. Мы сократили закупки нефти и газа на 80%. Если бы все поступали так же, эффект был бы значительно больше. Мы приняли 19 пакетов санкций. Если бы союзники их зеркально повторили, война закончилась бы быстрее", - заявила Каллас.

Она добавила, что США должны использовать свое влияние на Венгрию и Словакию - крупнейших импортеров российской энергии в ЕС.

Каллас положительно оценила недавний разговор Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Переговоры с Москвой и угрозы в Европе

Американские дипломаты заявляли, что санкции могут осложнить переговоры с Россией. Однако, по словам Каллас, Москва не подходит к ним добросовестно.

"Я понимаю, что американцы говорят - они не хотят давить на Россию, чтобы не закрывать каналы коммуникации. Но все эти жесты доброй воли на деле приводят лишь к эскалации. Это используется Путиным", - подчеркнула она.

Тем временем Европу тревожат новые инциденты в воздушном пространстве. Российские дроны и самолеты нарушали границы, в Дании фиксировались неопознанные дроны над аэропортами.

"Путин испытывает нас, проверяет, как далеко он может зайти. Он хочет увидеть нашу реакцию", - сказала Каллас.

Репарации с России

Каллас также призвала использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Этот вопрос вынесен на обсуждение министров финансов G7, запланированное на 1 октября.

"Если мы понимаем, что никто за этим столом не может всерьез говорить о восстановлении Украины за счет налогоплательщиков, значит нужно искать другие решения. Россия должна заплатить за разрушения, которые она нанесла", - подчеркнула дипломат.