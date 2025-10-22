Європа підтримала новий механізм компенсації жертв агресії Росії: що це значить для України

Реєстр збитків України

Зауважимо, що Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією, був створений 17 травня 2023 року під час саміту Ради Європи в Рейк’явіку.

Це стало першим етапом у формуванні глобального механізму компенсацій для України. До ініціативи долучилися 40 держав, а в Києві відкрили офіс Реєстру.

У квітні 2024 року стартував прийом заявок від громадян, чиє житло було знищене під час війни. Зараз українці можуть подавати звернення до Міжнародного реєстру збитків за 10 категоріями, а до кінця 2025 року їхня кількість зросте до 45.

РБК-Україна опублікувало детальні інструкції щодо подачі через застосунок "Дія".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Комісія з претензій для компенсації Україні збитків від російської агресії може запрацювати до кінця 2025 року. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе навіть пояснив, звідки братимуть гроші.