Европа поддержала новый механизм компенсации жертвам агрессии России: что это значит для Украины

Реестр убытков Украины

Заметим, что Международный реестр убытков, причиненных российской агрессией, был создан 17 мая 2023 года во время саммита Совета Европы в Рейкьявике.

Это стало первым этапом в формировании глобального механизма компенсаций для Украины. К инициативе присоединились 40 государств, а в Киеве открыли офис Реестра.

В апреле 2024 года стартовал прием заявок от граждан, чье жилье было уничтожено во время войны. Сейчас украинцы могут подавать обращения в Международный реестр убытков по 10 категориям, а к концу 2025 года их количество возрастет до 45.

РБК-Украина опубликовало подробные инструкции по подаче через приложение "Дія".

Напомним, ранее мы писали, что Комиссия по претензиям для компенсации Украине ущерба от российской агрессии может заработать до конца 2025 года. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе даже объяснил, откуда будут брать деньги.