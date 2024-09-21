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Європа під радіаційною загрозою: Міненерго про можливі удари РФ по підстанціях АЕС України

Субота 21 вересня 2024 18:18
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Європа під радіаційною загрозою: Міненерго про можливі удари РФ по підстанціях АЕС України Фото: увесь європейський континент під радіаційною загрозою (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кремль готується до ударів по ядерних об'єктах України. Якщо це станеться, увесь європейський континент буде під радіаційною загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства енергетики України.

"Атаки Росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з Міненерго закликало МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції.

Що передувало

Сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Зокрема, мова йде про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", - наголосив Сибіга.

Єрмак закликав світ відреагувати

Пізніше, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив , що світ має відреагувати на підготовку Росії до ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України.

Він наголосив, що це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи, тож це стосується всіх.

"Росія - терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх", - зазначив Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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