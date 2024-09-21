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Европа под радиационной угрозой: Минэнерго о возможных ударах РФ по подстанциям АЭС Украины

Суббота 21 сентября 2024 18:18
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Европа под радиационной угрозой: Минэнерго о возможных ударах РФ по подстанциям АЭС Украины Фото: весь европейский континент под радиационной угрозой (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кремль готовится к ударам по ядерным объектам Украины. Если это произойдет, то весь европейский континент будет под радиационной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.

"Атаки России на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента", - говорится в сообщении.

В связи с Минэнерго призвало МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевые для функционирования АЭС подстанции.

Что предшествовало

Сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины в преддверии зимы.

В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", - подчеркнул Сибига.

Ермак призвал мир отреагировать

Позже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мир должен отреагировать на подготовку России к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины.

Он подчеркнул, что это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы, и это касается всех.

"Россия - террорист. Их нужно остановить здесь и сейчас. Страны Запада и Глобального Юга должны жестко реагировать на подготовку террора. Он касается всех", - отметил Ермак в своем Telegram-канале.

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