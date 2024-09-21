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Єрмак закликав світ відреагувати на підготовку РФ до ударів по ядерних об'єктах України

Субота 21 вересня 2024 16:42
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Єрмак закликав світ відреагувати на підготовку РФ до ударів по ядерних об'єктах України Фото: голова ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація готує удари по ядерних об'єктах України, що є підготовкою до можливого сценарію ядерної катастрофи. Світ має відреагувати на це.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він зазначив, що напередодні зими Росія готується до ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України, відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі.

За його словами, це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Тож Єрмак закликав світ відреагувати на це.

"Росія - терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні нещодавно новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Голова МЗС уточнив, що мова йде про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", - зазначив Сибіга.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МАГАТЕ розширить моніторингові місії в Україні. Зокрема, на об'єкти інфраструктури буде відправлено більше наглядачів для безпеки АЕС.

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