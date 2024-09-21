Єрмак закликав світ відреагувати на підготовку РФ до ударів по ядерних об'єктах України

Російська Федерація готує удари по ядерних об'єктах України, що є підготовкою до можливого сценарію ядерної катастрофи. Світ має відреагувати на це.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він зазначив, що напередодні зими Росія готується до ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України, відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі. За його словами, це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Тож Єрмак закликав світ відреагувати на це. "Росія - терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх", - йдеться у повідомленні.