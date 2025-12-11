Європа передала США документ щодо України: Мерц озвучив деталі розмови з Трампом

За словами Мерца, напередодні відбулася розгорнута телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Еммануелем Макроном, премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та ним самим. На ній сторони обговорили подальші кроки щодо політичного процесу навколо України.

Канцлер уточнив, що ЄС надіслав Вашингтону документ із пропозиціями, зокрема щодо можливих територіальних поступок України. Однак він наголосив, що такі питання має вирішувати виключно український президент та народ.

"Ми, надіслали цей документ пізно вдень, і він стосувався територіальних поступок, які Україна могла б прийняти. Але це питання, на яке Україна, це питання, на яке український президент та український народ повинні відповісти. Ми сказали президенту Трампу саме це", - сказав Мерц.

Європейська сторона очікує, що обговорення з адміністрацією США можуть стартувати вже цими вихідними. Також розглядається можливість зустрічі в Берліні на початку наступного тижня. За словами канцлера, участь американської делегації залежатиме від того, наскільки просунеться робота з документами найближчими днями.

Мерц додав, що під час розмови з Трампом отримав сигнал готовності США рухатися вперед у переговорах разом із європейськими партнерами.

"Європейці хочуть бути почутими у своїх інтересах - і повинні бути почуті. Учорашня розмова була конструктивною, ми справді виявили повагу до поглядів один одного", - зазначив він.