Европа передала США документ по Украине: Мерц озвучил детали разговора с Трампом

По словам Мерца, накануне состоялся развернутый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и им самим. На ней стороны обсудили дальнейшие шаги по политическому процессу вокруг Украины.

Канцлер уточнил, что ЕС направил Вашингтону документ с предложениями, в частности относительно возможных территориальных уступок Украины. Однако он подчеркнул, что такие вопросы должен решать исключительно украинский президент и народ.

"Мы прислали этот документ поздно днем, и он касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять. Но это вопрос, на который Украина, это вопрос, на который украинский президент и украинский народ должны ответить. Мы сказали президенту Трампу именно это", - сказал Мерц.

Европейская сторона ожидает, что обсуждения с администрацией США могут стартовать уже в эти выходные. Также рассматривается возможность встречи в Берлине в начале следующей недели. По словам канцлера, участие американской делегации будет зависеть от того, насколько продвинется работа с документами в ближайшие дни.

Мерц добавил, что во время разговора с Трампом получил сигнал готовности США двигаться вперед в переговорах вместе с европейскими партнерами.

"Европейцы хотят быть услышанными в своих интересах - и должны быть услышаны. Вчерашний разговор был конструктивным, мы действительно проявили уважение к взглядам друг друга", - отметил он.