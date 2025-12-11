Европа передала США документ по Украине: Мерц озвучил детали разговора с Трампом

Европейская сторона передала США предложения по мирному плану для Украины, и уже в ближайшие дни могут начаться активные переговоры с Вашингтоном.
Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
По словам Мерца, накануне состоялся развернутый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и им самим. На ней стороны обсудили дальнейшие шаги по политическому процессу вокруг Украины.
Канцлер уточнил, что ЕС направил Вашингтону документ с предложениями, в частности относительно возможных территориальных уступок Украины. Однако он подчеркнул, что такие вопросы должен решать исключительно украинский президент и народ.
"Мы прислали этот документ поздно днем, и он касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять. Но это вопрос, на который Украина, это вопрос, на который украинский президент и украинский народ должны ответить. Мы сказали президенту Трампу именно это", - сказал Мерц.
Европейская сторона ожидает, что обсуждения с администрацией США могут стартовать уже в эти выходные. Также рассматривается возможность встречи в Берлине в начале следующей недели. По словам канцлера, участие американской делегации будет зависеть от того, насколько продвинется работа с документами в ближайшие дни.
Мерц добавил, что во время разговора с Трампом получил сигнал готовности США двигаться вперед в переговорах вместе с европейскими партнерами.
"Европейцы хотят быть услышанными в своих интересах - и должны быть услышаны. Вчерашний разговор был конструктивным, мы действительно проявили уважение к взглядам друг друга", - отметил он.
Накануне президент США сообщил журналистам, что в среду днем провел телефонный разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании по ситуации в Украине.
Трамп отметил, что беседа проходила в "довольно жестком тоне".
"Посмотрим, что будет. Мы ждем ответа, прежде чем мы сможем продвинуться вперед", - сказал он.
Также стало известно, что европейские лидеры ознакомили Дональда Трампа с актуальной ситуацией в Украине и заверили, что в ближайшие дни будет продолжаться "интенсивная работа" над мирным планом.
Ожидается, что следующая встреча Стармера, Макрона и Мерца запланирована на понедельник, 15 декабря, в Берлине.