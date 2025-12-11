ua en ru
Європа передала США документ щодо України: Мерц озвучив деталі розмови з Трампом

Україна, Четвер 11 грудня 2025 15:29
UA EN RU
Європа передала США документ щодо України: Мерц озвучив деталі розмови з Трампом
Автор: Наталія Кава

Європейська сторона передала США пропозиції щодо мирного плану для України, і вже найближчими днями можуть розпочатися активні переговори з Вашингтоном.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив на пресконференції разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За словами Мерца, напередодні відбулася розгорнута телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Еммануелем Макроном, премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та ним самим. На ній сторони обговорили подальші кроки щодо політичного процесу навколо України.

Канцлер уточнив, що ЄС надіслав Вашингтону документ із пропозиціями, зокрема щодо можливих територіальних поступок України. Однак він наголосив, що такі питання має вирішувати виключно український президент та народ.

"Ми, надіслали цей документ пізно вдень, і він стосувався територіальних поступок, які Україна могла б прийняти. Але це питання, на яке Україна, це питання, на яке український президент та український народ повинні відповісти. Ми сказали президенту Трампу саме це", - сказав Мерц.

Європейська сторона очікує, що обговорення з адміністрацією США можуть стартувати вже цими вихідними. Також розглядається можливість зустрічі в Берліні на початку наступного тижня. За словами канцлера, участь американської делегації залежатиме від того, наскільки просунеться робота з документами найближчими днями.

Мерц додав, що під час розмови з Трампом отримав сигнал готовності США рухатися вперед у переговорах разом із європейськими партнерами.

"Європейці хочуть бути почутими у своїх інтересах - і повинні бути почуті. Учорашня розмова була конструктивною, ми справді виявили повагу до поглядів один одного", - зазначив він.

Що передувало

Напередодні президент США повідомив журналістам, що у середу вдень провів телефонну розмову з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії щодо ситуації в Україні.

Трамп зазначив, що бесіда відбувалася у "доволі жорсткому тоні"

"Побачимо, що буде. Ми чекаємо на відповіді, перш ніж ми зможемо просунутися вперед", - сказав він.

Також стало відомо, що європейські лідери ознайомили Дональда Трампа з актуальною ситуацією в Україні та запевнили, що найближчими днями триватиме "інтенсивна робота" над мирним планом.

Очікується, що наступна зустріч Стармера, Макрона та Мерца запланована на понеділок, 15 грудня, у Берліні.

