Европа передала США документ по Украине: Мерц озвучил детали разговора с Трампом

Украина, Четверг 11 декабря 2025 15:29
Европа передала США документ по Украине: Мерц озвучил детали разговора с Трампом Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Европейская сторона передала США предложения по мирному плану для Украины, и уже в ближайшие дни могут начаться активные переговоры с Вашингтоном.

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По словам Мерца, накануне состоялся развернутый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и им самим. На ней стороны обсудили дальнейшие шаги по политическому процессу вокруг Украины.

Канцлер уточнил, что ЕС направил Вашингтону документ с предложениями, в частности относительно возможных территориальных уступок Украины. Однако он подчеркнул, что такие вопросы должен решать исключительно украинский президент и народ.

"Мы прислали этот документ поздно днем, и он касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять. Но это вопрос, на который Украина, это вопрос, на который украинский президент и украинский народ должны ответить. Мы сказали президенту Трампу именно это", - сказал Мерц.

Европейская сторона ожидает, что обсуждения с администрацией США могут стартовать уже в эти выходные. Также рассматривается возможность встречи в Берлине в начале следующей недели. По словам канцлера, участие американской делегации будет зависеть от того, насколько продвинется работа с документами в ближайшие дни.

Мерц добавил, что во время разговора с Трампом получил сигнал готовности США двигаться вперед в переговорах вместе с европейскими партнерами.

"Европейцы хотят быть услышанными в своих интересах - и должны быть услышаны. Вчерашний разговор был конструктивным, мы действительно проявили уважение к взглядам друг друга", - отметил он.

Что предшествовало

Накануне президент США сообщил журналистам, что в среду днем провел телефонный разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании по ситуации в Украине.

Трамп отметил, что беседа проходила в "довольно жестком тоне".

"Посмотрим, что будет. Мы ждем ответа, прежде чем мы сможем продвинуться вперед", - сказал он.

Также стало известно, что европейские лидеры ознакомили Дональда Трампа с актуальной ситуацией в Украине и заверили, что в ближайшие дни будет продолжаться "интенсивная работа" над мирным планом.

Ожидается, что следующая встреча Стармера, Макрона и Мерца запланирована на понедельник, 15 декабря, в Берлине.

