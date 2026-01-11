Європа може ввести війська в Гренландію, щоб зняти побоювання Трампа, - The Telegraph

Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії для посилення безпеки в Арктиці та зняття занепокоєння президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За даними видання, військове керівництво готує плани потенційної місії НАТО на острові, який Трамп неодноразово публічно погрожував захопити, аргументуючи це міркуваннями безпеки.
В останні дні британські посадовці провели консультації з представниками Німеччини, Франції та інших європейських країн, щоб розпочати підготовчу роботу.
Плани перебувають на початковій стадії, однак можуть передбачати розгортання британських солдатів, бойових кораблів і літаків для захисту Гренландії від потенційних загроз з боку Росії та Китаю.
Європейські країни сподіваються, що посилення їхньої військової присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від ідеї анексії стратегічно важливого острова.
За задумом союзників, це дозволило б американському президенту заявити про "перемогу" для платників податків США, продемонструвавши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку Атлантичного регіону.
Гренландія є самоврядною територією у складі Данії, яка входить до НАТО. Водночас острів має важливе стратегічне значення та значні поклади корисних копалин, зокрема рідкісноземельних металів, необхідних для сучасних технологій.
Джерела The Telegraph зазначають, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "надзвичайно серйозно" ставиться до загроз з боку Росії та Китаю в Арктиці й підтримує необхідність активних дій.
Обговорення посилення безпеки в регіоні тривають у межах НАТО, а потенційна операція, ймовірно, відбуватиметься під прапором Альянсу та буде окремою від чинних місій у Балтії та Польщі.
Нагадаємо, Дональд Трамп не виключає можливості "повернення" Гренландії навіть ціною розпаду НАТО, вважаючи Альянс малоефективним без провідної ролі Сполучених Штатів.
Риторика Трампа щодо Гренландії активізувалася після його заяв на адресу венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. У Данії, до складу якої Гренландія входить на правах автономії, різко відреагували на такі зазіхання з боку США.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити погрози на адресу Гренландії та поважати суверенітет королівства.