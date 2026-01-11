Європа може ввести війська в Гренландію, щоб зняти побоювання Трампа, - The Telegraph

За даними видання, військове керівництво готує плани потенційної місії НАТО на острові, який Трамп неодноразово публічно погрожував захопити, аргументуючи це міркуваннями безпеки.

В останні дні британські посадовці провели консультації з представниками Німеччини, Франції та інших європейських країн, щоб розпочати підготовчу роботу.

Плани перебувають на початковій стадії, однак можуть передбачати розгортання британських солдатів, бойових кораблів і літаків для захисту Гренландії від потенційних загроз з боку Росії та Китаю.

Європейські країни сподіваються, що посилення їхньої військової присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від ідеї анексії стратегічно важливого острова.

За задумом союзників, це дозволило б американському президенту заявити про "перемогу" для платників податків США, продемонструвавши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку Атлантичного регіону.

Гренландія є самоврядною територією у складі Данії, яка входить до НАТО. Водночас острів має важливе стратегічне значення та значні поклади корисних копалин, зокрема рідкісноземельних металів, необхідних для сучасних технологій.

Джерела The Telegraph зазначають, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "надзвичайно серйозно" ставиться до загроз з боку Росії та Китаю в Арктиці й підтримує необхідність активних дій.

Обговорення посилення безпеки в регіоні тривають у межах НАТО, а потенційна операція, ймовірно, відбуватиметься під прапором Альянсу та буде окремою від чинних місій у Балтії та Польщі.