RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Европа может ввести войска в Гренландию, чтобы снять опасения Трампа, - The Telegraph

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками относительно возможного развертывания военных сил в Гренландии для усиления безопасности в Арктике и снятия беспокойства президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, военное руководство готовит планы потенциальной миссии НАТО на острове, который Трамп неоднократно публично угрожал захватить, аргументируя это соображениями безопасности.

В последние дни британские чиновники провели консультации с представителями Германии, Франции и других европейских стран, чтобы начать подготовительную работу.

Планы находятся на начальной стадии, однако могут предусматривать развертывание британских солдат, боевых кораблей и самолетов для защиты Гренландии от потенциальных угроз со стороны России и Китая.

Европейские страны надеются, что усиление их военного присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от идеи аннексии стратегически важного острова.

По замыслу союзников, это позволило бы американскому президенту заявить о "победе" для налогоплательщиков США, продемонстрировав, что Европа берет на себя большую часть расходов на безопасность Атлантического региона.

Гренландия является самоуправляемой территорией в составе Дании, которая входит в НАТО. В то же время остров имеет важное стратегическое значение и значительные залежи полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов, необходимых для современных технологий.

Источники The Telegraph отмечают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "чрезвычайно серьезно" относится к угрозам со стороны России и Китая в Арктике и поддерживает необходимость активных действий.

Обсуждение усиления безопасности в регионе продолжаются в рамках НАТО, а потенциальная операция, вероятно, будет проходить под флагом Альянса и будет отдельной от действующих миссий в Балтии и Польше.

 

Планы Трампа относительно Гренландии

Напомним, Дональд Трамп не исключает возможности "возвращения" Гренландии даже ценой распада НАТО, считая Альянс малоэффективным без ведущей роли Соединенных Штатов.

Риторика Трампа в отношении Гренландии активизировалась после его заявлений в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В Дании, в состав которой Гренландия входит на правах автономии, резко отреагировали на такие посягательства со стороны США.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии и уважать суверенитет королевства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кир СтармерДональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиГренландия