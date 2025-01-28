Європа може мобілізувати економіку в короткий термін, але є нюанс, - експерт
Країни Європейського союзу (ЄС) можуть мобілізувати економіку в короткий термін, але питання полягає у тому, наскільки швидко прийде політичне розуміння невідворотності глобального конфлікту.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.
За словами Несвітайлова, Україна зацікавлена у тому, щоб Європа була сильнішою та суб'єктною.
Він відзначив, що в ЄС вже формується розуміння того, що підвищення оборонних бюджетів не уникнути. Зокрема немає лишніх дискусій, окрім тих, під час яких обговорюють, як швидко вдасться це реалізувати.
"Якщо зі Штатами не вийде, то з Європою все ж таки ми протримаємося, хоч і не без труднощів. Насправді за бажання це (мобілізацію економіки Європи - ред.) можна зробити і в короткий термін. Тут, швидше, наскільки прийде політичне розуміння невідворотності глобальному конфлікту", - додав він.
Збільшення витрат на оборону країн НАТО
Раніше чинний голова Білого дому Дональд Трамп неодноразово закликав членів НАТО підвищувати витрати на власну оборону. Ба більше, торік він погрожував, що "заохочуватиме" Росію "робити все, що завгодно" з тими, хто не виконає фінансових зобовʼязань перед Альянсом.
В січні 2025-го Трамп закликав членів Альянсу підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП.
Тим часом Литва та Естонія вже пообіцяли досягти вищезгаданих витрат на оборону.
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