Європа може мобілізувати економіку в короткий термін, але є нюанс, - експерт

Країни Європейського союзу (ЄС) можуть мобілізувати економіку в короткий термін, але питання полягає у тому, наскільки швидко прийде політичне розуміння невідворотності глобального конфлікту.

За словами Несвітайлова, Україна зацікавлена у тому, щоб Європа була сильнішою та суб'єктною.

Він відзначив, що в ЄС вже формується розуміння того, що підвищення оборонних бюджетів не уникнути. Зокрема немає лишніх дискусій, окрім тих, під час яких обговорюють, як швидко вдасться це реалізувати.



"Якщо зі Штатами не вийде, то з Європою все ж таки ми протримаємося, хоч і не без труднощів. Насправді за бажання це (мобілізацію економіки Європи - ред.) можна зробити і в короткий термін. Тут, швидше, наскільки прийде політичне розуміння невідворотності глобальному конфлікту", - додав він.