Европа может мобилизовать экономику в короткий срок, но есть нюанс, - эксперт
Страны Европейского союза (ЕС) могут мобилизовать экономику в короткий срок, но вопрос заключается в том, насколько быстро придет политическое понимание неотвратимости глобального конфликта.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
По словам Несвитайлова, Украина заинтересована в том, чтобы Европа была сильнее и субъектной.
Он отметил, что в ЕС уже формируется понимание того, что повышения оборонных бюджетов не избежать. В частности нет лишних дискуссий, кроме тех, во время которых обсуждают, как быстро удастся это реализовать.
"Если со Штатами не получится, то с Европой все же мы продержимся, хоть и не без труда. На самом деле при желании это (мобилизацию экономики Европы - ред.) можно сделать и в короткий срок. Здесь, скорее, насколько придет политическое понимание неотвратимости глобального конфликта", - добавил он.
Увеличение расходов на оборону стран НАТО
Ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно призывал членов НАТО повышать расходы на собственную оборону. Более того, в прошлом году он угрожал, что будет "поощрять" Россию "делать все, что угодно" с теми, кто не выполнит финансовых обязательств перед Альянсом.
В январе 2025-го Трамп призвал членов Альянса повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.
Тем временем Литва и Эстония уже пообещали достичь вышеупомянутых расходов на оборону.
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