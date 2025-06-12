Європа не має втратити Молдову: Зеленський попередив про небезпеку

Парламентські вибори у Молдові

Зазначимо, що у своїй заяві Зеленський має на увазі заплановані на 28 вересня 2025 року парламентські вибори в Молдові.

Раніше очільник молдовської спецслужби попередив, що у 2025 році Росія намагатиметься встановити максимальний контроль над парламентом країни.

Президент Молдови Майя Санду підтвердила наміри Кремля підпорядкувати Молдову та використати її проти України.

Саміт лідерів країн південно-східної Європи в Одесі

У саміті країн південно-східної Європи в Одесі 11 червня, взяли участь лідери Сербії, Хорватії, Болгарії, Румунії, Молдови та інших країн Балканського регіону.

Під час зустрічі президент Зеленський також заявив, що Росія прагне захопити Одесу та підійти впритул до кордонів з Молдовою та Румунією.

Крім того, Зеленський повідомив про розробку дронів для захисту енергетичних об'єктів від атак росіян.

За підсумками саміту, учасники зустрічі підписали підсумкову декларацію, що засуджує агресивне вторгнення Росії в Україну. Президент Сербії Александр Вучич відмовився підписати цей документ.

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