Президент Сербії не підписав декларацію саміту "Україна - Південно-Східна Європа"

Президент Сербії Александар Вучич не підписав декларацію саміту "Україна - Південно-Східна Європа", який відбувся сьогодні, 11 червня, в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde , РТС та декларацію саміту "Україна - Південно-Східна Європа", опубліковану на сайті Офісу президента України.

Як повідомило видання Le Monde, лідери країн Південно-Східної Європи засудили вторгнення Росії в Україну.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо жорстоку агресивну війну, розв'язану Росією проти України", - йдеться в декларації.

Країни підтвердили свою прихильність до надання всебічної та тривалої підтримки Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно. А також закликали всі країни утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги військовим зусиллям Росії.

Декларацію підписали новий президент Румунії Нікушор Дан, президент Молдови Майя Санду, прем'єр-міністри Болгарії, Хорватії та Греції та представники інших балканських країн.

Однак спільна заява не була підписана сербським президентом.

Сам Вучич похизувався журналістам, що він єдиний, хто не підписував декларацію саміту "Україна - Південно-Східна Європа", й цим "не зрадив Росію".

"На відміну від них (інших учасників саміту - ред.), які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть", - сказав Вучич.

Він додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.

"Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати так робити", - наголосив сербський президент.

Головні пункти зі спільної заяви за підсумками саміту "Україна - Південно-Східна Європа":