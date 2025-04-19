Кремль хоче змінити владу в Молдові, щоб використати її проти України, - Санду
Кремль прагне змінити владу в Молдові, щоб підпорядкувати її своїм інтересам та використати проти України. Президентка Мая Санду попередила про загрози втягування Молдови у війну.
Про це заявила президентка Республіки Молдова Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на jurnal.md.
Санду заявила, що Кремль на парламентських виборах у країні намагається замінити владу на тих, кого він зможе контролювати.
У своїй промові в парламенті вона наголосила, що таке втручання загрожує не лише безпеці Молдови, але й Україні, адже в разі зміни керівництва Молдови країна може стати плацдармом для Росії.
"У нас є 1200-кілометровий кордон. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньою країною перетвориться на кордон з державою, яка контролюється Москвою. Звичайно, тут є ризики для України, але в той же час ризики для Молдови також зростають, тому що таким чином РФ може втягнути Молдову у війну", - зазначила Санду.
Вона підкреслила, що таке становище створює серйозні ризики як для Молдови, так і для України. Санду наголосила на важливості того, щоб Молдова залишалася на боці свободи та безпеки, не дозволяючи Кремлю втягнути її в конфлікт.
Майя Санду додала, що судова система має вжити заходів проти організаторів підкупу виборців, щоб гарантувати демократичність процесу.
"У нас є моральний обов'язок залишатися на доброму боці речей, залишатися дружньою країною", - наголосила президентка Молдови.
Нагадаємо, що у Bloomberg заявиляли, що українські спецслужби переконані, що ключова мета Росії - посварити всіх українських політиків між собою, якщо вибори за президентське крісло відбудуться.
За його даними, після першого удару Росія завдасть наступного, а саме - поновить війну з потрійною силою після зміни влади.
Крім того, румунські експерти вважають, що вплив Російської Федерації (РФ) на торішні вибори президента не варто переоцінювати, оскільки на них вплинули переважно саме внутрішні фактори.
Сьогодні ж Росія вважається ворожою державою для Бухареста, у зв'язку з чим навряд чи багато румунів піддались впливу її пропаганди.
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