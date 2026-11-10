США вимагають для Європи місця на переговорах в Абу-Дабі

Посланці президента США Дональда Трампа тиснуть на Росію, щоб Європа приєдналася до наступного раунду мирних переговорів. Вашингтон хоче, щоб зустріч в Абу-Дабі стала останньою без європейців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання пише про це зі слів американських чиновників, які говорили на умовах анонімності. Зять Трампа Джаред Кушнер і спеціальний посланець Стів Віткофф у вівторок в Абу-Дабі відстоюватимуть право Європи на пряму участь у переговорах.

Вони є посередниками в тристоронніх обговореннях з Росією та Україною, які вперше з лютого проходять у такому форматі.

За словами чиновників, Кушнер і Віткофф хочуть пришвидшити переговори. Тому вони бажають, щоб зустріч цього тижня стала останньою без повноцінної участі Європи.

"Нам потрібна Європа за столом переговорів", - сказав один із чиновників.

"Тому наша пропозиція полягає в тому, щоб залучити європейців до обговорення після цих тристоронніх переговорів", - додав він.

Європа поки не бере участі в основних переговорах

Американські чиновники схвалили те, що лідери Фінляндії та Норвегії 27 жовтня зателефонували главі Кремля Володимиру Путіну. Вони заявили, що потрібна активніша взаємодія.

"Нам потрібно набагато більше європейських дискусій з Росією, щоб вони могли почути те, що чуємо ми, і щоб повідомлення, яке вони нам доносять, вони могли донести безпосередньо до Росії", - заявили чиновники.

Хто має говорити від імені Європи і чи варто європейським союзникам України взагалі спілкуватися з Путіним, у Європі єдиної думки немає. Лідери ЄС обговорять цю тему на неформальному саміті в Дубліні пізніше цього тижня.

Цього тижня в Абу-Дабі мають бути високопосадовці європейських країн.

Кушнер і Віткофф очікувано проконсультуються з ними, але в основних переговорах ті участі не братимуть через заперечення Росії.

Серед присутніх - радники з питань безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції, а також посадовці з Італії, НАТО, Європейської комісії та Європейської Ради.

Після повернення Трампа до Білого дому торік чиновники й дипломати ЄС непокояться, що їх залишать осторонь прямих розмов США з Росією про припинення війни.

Про що говоритимуть в Абу-Дабі

За словами американських чиновників, перший день переговорів присвятять гарантіям безпеки для України та можливій перебудові системи безпеки Європи.

Другий день займуться територіальними питаннями, зокрема тим, де мають пройти кордони та лінії розмежування.

Європейські уряди бояться, що Трамп може погодитися на давні вимоги Путіна зменшити вплив НАТО в регіоні.

Американські чиновники наполягають, що НАТО й надалі відіграватиме центральну роль у колективній обороні Європи. Водночас вони не відмовляються від ідеї докорінно переглянути відносини континенту з Росією.

"Очевидно, щось не працює", - сказав той самий чиновник.

Він додав, що в європейців є "багато клопотів" щодо перебудови системи безпеки. Росія раніше пропонувала різні зміни, а попередні домовленості не спрацювали.

"Ми повинні побудувати щось нове, що працює сьогодні", - додав чиновник.

За словами офіційних осіб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте активно бере участь у розмовах з американською адміністрацією та пропонує свої ідеї щодо реформ.

Щодо найскладнішого питання для України, долі окупованих Росією територій, обидві сторони нібито приватно проявили "гнучкість".

Мета переговорів цього тижня - зберегти темп останніх тижнів, а не домогтися остаточного припинення вогню. Американська сторона наголосила, що територіальні питання та майбутні гарантії безпеки для України й Європи мають йти разом і вирішуватися разом.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна матиме лише ті гарантії безпеки, на які погодиться Росія.

За його словами, вони мають бути прийнятними і для Росії, інакше не працюватимуть.