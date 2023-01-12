Європа імпортувала у 2022 році рекордні обсяги скрапленого природного газу

Як зазначає видання, світ імпортував у 2022 році більше скрапленого природного газу, ніж будь-коли раніше. Проте, за даними експертів ринку, війна Росії в Україні призвела до того, що зростання поставок припало на багаті європейські країни за рахунок бідніших азіатських.

За даними ринку, загальний обсяг світового імпорту СПГ торік зріс до 409 млн тонн з 386,5 млн тонн у 2021 році.

При цьому країни ЄС залишилися все ще залежними від постачання російського СПГ - імпорт російського скрапленого газу до Європи досяг у 2022 році рекордного рівня: 15,95 млн тонн порівняно з 13,46 млн тонн 2021 року.

Водночас, як зауважує Reuters, Китай імпортував СПГ на 19,4% менше, ніж торік - 64,44 млн тонн. Головною причиною зниження китайського імпорту стало те, що покупці у другій за величиною економіці світу здебільшого не виходять на спотовий ринок, укладаючи лише довго- та середньострокові контракти.

Імпорт Японії також скоротився, впавши до 73,61 млн тонн у 2022 році з 75,35 млн тонн у 2021 році, і цього було достатньо, щоб обігнати Китай. Також зменшилися обсяги СПГ, імпортованого Індією, і це вже другий рік поспіль, впавши до 20,03 млн тонн з 24,01 млн тонн у 2021 році. Це був найслабший результат з 2017 року, що підкреслює, наскільки четвертий за величиною імпортер СПГ в Азії боровся з високими цінами.

Інші азіатські країни, такі як Пакистан і Бангладеш, також знизили імпорт СПГ у 2022 році. Загалом імпорт азіатського континенту, пише видання, знизився до 263,76 млн тонн з 282,08 млн тонн у 2021 році.

Скраплений газ, який не дістався Азії, за свідченням експертів ринку, розкупили європейські замовники: їх імпортні закупівлі підскочили на 59% - до 124,93 млн тонн у 2022 році порівняно з 78,55 млн тонн попереднього року. Значна частина цього зростання припала на постачання зі США, які збільшилися до 52,06 млн тонн з 21,5 млн тонн роком раніше.

У той час як європейські країни заборонили імпорт російської сирої нафти, нафтопродуктів і вугілля, насправді лише Британія та країни Балтії припинили імпорт СПГ з Росії. Однак все ж таки, як пишуть оглядачі, слід очікувати рекордних обсягів з огляду на введення в експлуатацію нових маршрутів поставок, а також зростання попиту на СПГ, особливо в Європі. При цьому, як зазначає Reuters, Європі буде складно відмовитися або навіть знизити обсяги постачання російського трубопровідного газу.