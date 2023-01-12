Европа импортировала в 2022 году рекордные объемы сжиженного природного газа

Как отмечает издание, мир импортировал в 2022 году больше сжиженного природного газа, чем когда-либо ранее. Однако, по данным экспертов рынка, война России в Украине привела к тому, что рост поставок пришелся на богатые европейские страны за счет более бедных азиатских.

По данным рынка, общий объем мирового импорта СПГ в прошлом году вырос до 409 млн тонн с 386,5 млн тонн в 2021 году.

При этом страны ЕС остались все еще зависимыми от поставок российского СПГ - импорт российского сжиженного газа в Европу достиг в 2022 году рекордного уровня: 15,95 млн тонн по сравнению с 13,46 млн тонн в 2021 году.

В то же время, как отмечает Reuters, Китай импортировал СПГ на 19,4% меньше, чем в прошлом - 64,44 млн тонн. Главной причиной снижения китайского импорта стало то, что покупатели во второй по величине экономике мира в большинстве своем не выходят на спотовый рынок, заключая лишь долго- и среднесрочные контракты.

Импорт Японии также сократился, упав до 73,61 млн тонн в 2022 году с 75,35 млн тонн в 2021 году, и этого было достаточно, чтобы обогнать Китай. Также уменьшились объемы СПГ, импортированного Индией, и это уже второй год подряд, упав до 20,03 млн тонн с 24,01 млн тонн в 2021 году. Это был самый слабый результат с 2017 года, подчеркивающий, насколько четвертый по величине импортер СПГ в Азию боролся с высокими ценами.

Другие азиатские страны, такие как Пакистан и Бангладеш, также снизили импорт СПГ в 2022 году. В целом импорт азиатского континента, пишет издание, снизился до 263,76 млн тонн с 282,08 млн тонн в 2021 году.

Сжиженный газ, не доставшийся Азии, по свидетельству экспертов рынка, раскупили европейские заказчики: их импортные закупки подскочили на 59% - до 124,93 млн тонн в 2022 году по сравнению с 78,55 млн тонн предыдущего года. Значительная часть этого роста пришлась на поставки из США, которые увеличились до 52,06 млн тонн с 21,5 млн тонн годом ранее.

В то время как европейские страны запретили импорт российской сырой нефти, нефтепродуктов и угля, на самом деле только Великобритания и страны Балтии прекратили импорт СПГ из России. Однако все же, как пишут обозреватели, следует ожидать рекордных объемов с учетом ввода в эксплуатацию новых маршрутов поставок, а также роста спроса на СПГ, особенно в Европе. При этом, как отмечает Reuters, Европе будет сложно отказаться или даже снизить объемы поставок российского трубопроводного газа.