Російський газ не потрібен у Європі: транзит через Україну впав на початку 2023 року

Транзит російського газу до Європи через Україну минулого тижня знизився приблизно на 16% на тлі м'якої погоди в Європі, а також у зв'язку з тим, що регіон благополучно забезпечується газом з інших джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Підконтрольний Кремлю газовий монополіст "Газпром" заявив, що щоденні поставки російського газу через точку входу Суджа через Україну до Європи протягом останніх п'яти днів становили 35,5 млн кубометрів порівняно з більш ніж 40 млн кубометрів в останні кілька місяців.

Джерело Reuters сказало, що нижчі обсяги, ймовірно, відображають рекордно високі зимові температури, що спостерігалися на більшій частині Європи в новорічний період.

За останні дні було побито температурні рекорди від Швейцарії до Польщі та Угорщини, де було зареєстровано найтепліше переддень Різдва в Будапешті, а 1 січня температура піднялася до 18,9 градусів.

Британські та голландські оптові ціни на газ знижуються, оскільки м'яка погода обмежувала попит на газ для опалення, а пропозиція зрідженого природного газу (ЗПГ) зростала.

Ціни на газ у Європі падають, оскільки поєднання м'якої погоди та скорочення промислового споживання призвело до незвичайного сезонного збільшення запасів, що загрожує перевантаженням системи зберігання.

Експорт газу з Росії до Європи трубопроводами різко впав до пострадянського мінімуму у 2022 році, оскільки найбільший покупець скоротив імпорт через вторгнення РФ в Україну, "Північний потік" пошкоджений вибухами.

Європейський Союз багато років говорив про те, що він має скоротити свою сильну залежність від російських енергоносіїв, але серйозно ставитися до цього став лише після того, як Кремль вторгся в Україну у лютому.

Оператори газосховищ у Німеччині, яка раніше була найбільшим споживачем газу "Газпрому", висловили оптимізм щодо того, що наступної зими проблем з поставками не буде через зниження споживання, і заявили, що цієї зими не буде дефіциту.

М'якіші температури в цю пору року на більшій частині території Європи означають, що запаси газу залишаються стабільними, а не скорочуються, як це зазвичай буває взимку.

Загалом газові сховища Європи були заповнені на 83% 8 січня, згідно з останніми даними Gas Infrastructure Europe, що мало змінилися порівняно з кінцем минулого року.