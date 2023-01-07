Енергоринки розпочали 2023 рік із найбільшого тижневого падіння за останні роки

Ціни на сиру нафту, нафтопродукти та природний газ різко впали у новому році. Трейдери переглянули короткострокові побоювання щодо холодної погоди та нестачі поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого року ціни зросли через побоювання, що Європа замерзне через втрату російського палива, оскільки ОПЕК+ скоротила видобуток, а критично низькі запаси дистилятів у США підвищили ймовірність обмеження експорту палива.

Ці побоювання виявились перебільшеними, що призвело до зниження цін. Європейські запаси газу значно перевищують сезонні норми, Saudi Aramco цього тижня знизив ціни на нафту, що поставляється в Азію, а видобуток країн-членів ОПЕК несподівано зріс минулого місяця.

Вищі, ніж зазвичай, температури у Сполучених Штатах та Європі також скоротили потребу в газі та нафті для опалення.

За даними Refinitiv Eikon, у перший тиждень січня вартість природного газу в США впала приблизно на 18%, що стало найбільшим падінням за всю історію спостережень. Падіння ф'ючерсів на дистиляти на 12% стало найбільшим падінням на початку року з 1991 року. Споживання дистилятів зазвичай зростає через попит на зимові сезони.

Ф'ючерси на американський сорт West Texas Intermediate, Brent та бензин у США показали найбільше тижневе зниження на початку року з 2016 року: WTI впала на 7,4% до 73,77 доларів за барель, Brent на 7,3% до 78,57 доларів за барель, американський бензин - на 7,3%.

"Деякі з наших найбільших побоювань у 2022 році так і не виправдалися", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC у Нью-Йорку.

За його словами, хоча резервні потужності ОПЕК обмежені, трейдери бачать додаткові постачання з Гайани, Бразилії та Канади.

"Січень 2023 стане найтеплішим початком за більш ніж 15 років", - повідомили клієнтам аналітики консалтингової компанії з енергетики EBW Analytics.

Привид рецесії порушив нові питання про попит. Дані про зайнятість і виробництво США, що розчаровують, а також зростання кількості випадків COVID-19 в Китаї посилили побоювання з приводу глобальної рецесії, яка скоротить попит на паливо.

Минулого тижня Китай підняв свої експортні квоти на експорт нафтопродуктів, сигналізуючи про подальше послаблення внутрішнього попиту.

Поки що рано говорити про те, чи відновляться ціни. На думку аналітиків Goldman Sachs, нафтова крива може зміцнитися у міру відновлення попиту та в міру того, як ринок працюватиме за рахунок резервних потужностей ОПЕК. Банк прогнозує, що у 2023 році Brent коштуватиме в середньому 90 доларів за барель порівняно зі 110 доларами раніше.