Путін зазнав невдачі у спробі заморозити Європу, - Bloomberg

Плани російського президента Володимира Путіна натиснути на Європу за рахунок використання енергії як зброї, схоже, зазнають невдачі. Принаймні зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

М'яка погода, ширше коло постачальників та зусилля зі зниження попиту відіграли свою роль, сховища газ все ще сповнені, а ціни впали до довоєнного рівня. Після різкого розвороту минулого місяця Європа, ймовірно, вже пережила найгірший період кризи.

Поєднання умов, у тому числі проблеми Китаю з COVID, що скоротили конкуренцію за вантажі ЗПГ, знизять інфляцію, стабілізують економічні перспективи Європи та залишать Кремлю менше важелів впливу на союзників України.

У той час як різке похолодання чи перебої з постачаннями все ще можуть призвести до проблем на енергетичних ринках, зростає оптимізм щодо того, що тепер Європа зможе пережити цю та наступну зиму.

"Наскільки ми можемо судити, небезпека краху європейської промисловості була ліквідована", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, один із ключових архітекторів реакції країни на енергетичну кризу під час поїздки до Норвегії, яка посіла місце Росії як найбільший постачальник газу до країни.

Криза, спровокована вторгненням Росії в Україну в лютому минулого року, вже коштувала Європі майже 1 трильйон доларів через зростання цін на енергоносії. У відповідь уряди надали допомогу у розмірі понад 700 мільярдів доларів, щоб допомогти компаніям та споживачам впоратися з ударом. Вони також позбавляються залежності від російської енергії, особливо природного газу.

Євросоюз більше не імпортує вугілля та сиру нафту з Росії, а постачання газу значно скоротилося. Блок заповнив частину прогалини за рахунок збільшення постачання з Норвегії та постачання зрідженого природного газу з Катару, США та інших виробників.

У Німеччині сховища заповнені приблизно на 91%, порівняно з 54%, рік тому, коли Росія вже спорожняла підконтрольні їй сховища. З того часу уряд канцлера Олафа Шольца націоналізував місцеві підрозділи "Газпрому" і витратив мільярди євро на поповнення резервів.

Енергозберігаючі заходи в промисловості та домашньому господарстві, а також найвищі січневі температури за останні десятиліття допомогли зберегти цю подушку безпеки.

"Ми налаштовані дуже оптимістично, чого насправді не було восени, - сказав Клаус Мюллер, голова мережевого регулятора Німеччини, в інтерв'ю телекомпанії ARD. - Чим більше газу у нас буде у сховищах на початку року, тим менше стресу та витрат буде, щоб знову заповнити їх наступної зими".

Ціни на газ впали до 20% від рекордів, встановлених у серпні, і, незважаючи на побоювання, що нижчі тарифи можуть стимулювати попит, споживання все ще знижується. Очікується, що споживання в Європі буде приблизно на 16% нижче від середнього п'ятирічного рівня протягом 2023 року, йдеться у звіті Morgan Stanley.

Сприятливі умови та розширення відновлюваних потужностей також допомагають. За даними S&P Global, вітрова та сонячна генерація допоможе скоротити вироблення електроенергії на газовому паливі на 10 найбільших енергетичних ринках Європи на 39% цього року.

За даними Morgan Stanley, динаміка змінилася настільки, що зараз надходить занадто багато ЗПГ. Постачання встановили новий рекорд у грудні, і ця тенденція, ймовірно, збережеться.

Німеччина, яка колись була найбільшим покупцем російського газу, цієї зими відкриє три термінали, і найбільша економіка Європи очікує, що її нові потужності з ЗПГ покриють приблизно третину її колишніх потреб. Стабільні постачання з неросійських джерел, швидше за все, утримають ринкові ціни від зростання до минулорічних піків.

"Той факт, що Європі вдалося заповнити свої сховища, справді створив буфер для цін на зиму", - сказав Джакомо Масато, провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії Illumia SpA. -Очікування змінилися, коли у регіоні з'явилися достатні запаси”.

Поповнення запасів може бути менш проблемним після цієї зими. Morgan Stanley та консалтингова компанія Wood Mackenzie Ltd. очікують, що сховища будуть заповнені приблизно наполовину навесні, якщо погода залишиться м'якою. Це буде вдвічі більше за минулорічний рівень.