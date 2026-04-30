Європа без ідей, від США чекати нічого: у Німеччині оцінили ситуацію навколо України

"Ми маємо визнати, що ці спроби догодити Трампу (президент США - ред.), робити все, щоб не образити його, та грати за його правилами у переговорах не дали жодних результатів і не очікується, що це дасть результат", - сказав він.

За словами Ланге, завершення так званого "театру переговорів" не є трагедією, оскільки цей процес не приносив результатів. Водночас ключовим залишається питання подальших дій і ролі європейських союзників.

Військовий експерт зазначив, що практичну підтримку Україні надає невелика група європейських країн, проте вони не мають чіткого уявлення, як рухатися далі.

Ланге вважає, що зараз для України важливо допомогти у стратегічному мисленні, щоб українці мали якісь ідеї, "бо від США ідей не буде, а якщо й будуть, то вони будуть поганими".

"Європейські партнери України не мають ідей, окрім як "давайте робити те саме, давайте надавати більше підтримки і сподіватися, що якось все вирішиться само собою", - додав він.

Тож, на його думку, саме Україна має розробити певні ідеї.

"Я б не чекав великих ідей від партнерів, краще б ми самі запропонували хороші українські рішення", - резюмував Ніко Ланге.