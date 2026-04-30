Европа без идей, от США ждать нечего: в Германии оценили ситуацию вокруг Украины

"Мы должны признать, что эти попытки угодить Трампу (президент США - ред.), делать все, чтобы не обидеть его, и играть по его правилам в переговорах не дали никаких результатов и не ожидается, что это даст результат", - сказал он.

По словам Ланге, завершение так называемого "театра переговоров" не является трагедией, поскольку этот процесс не приносил результатов. В то же время ключевым остается вопрос дальнейших действий и роли европейских союзников.

Военный эксперт отметил, что практическую поддержку Украине оказывает небольшая группа европейских стран, однако они не имеют четкого представления, как двигаться дальше.

Ланге считает, что сейчас для Украины важно помочь в стратегическом мышлении, чтобы украинцы имели какие-то идеи, "потому что от США идей не будет, а если и будут, то они будут плохими".

"Европейские партнеры Украины не имеют идей, кроме как "давайте делать то же самое, давайте оказывать больше поддержки и надеяться, что как-то все решится само собой", - добавил он.

Поэтому, по его мнению, именно Украина должна разработать определенные идеи.

"Я бы не ждал больших идей от партнеров, лучше бы мы сами предложили хорошие украинские решения", - резюмировал Нико Ланге.