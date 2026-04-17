Європа хоче стримати гнів Трампа через Ормузьку протоку: що вирішить саміт

01:37 17.04.2026 Пт
2 хв
Європа готує власну місію в Ірані, щоб стримати гнів Трампа. Які шанси?
Катерина Коваль
Європа хоче стримати гнів Трампа через Ормузьку протоку: що вирішить саміт Фото: прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)

Велика Британія та Франція проведуть саміт для обговорення створення військово-морських сил, які забезпечуватимуть свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Німеччина готова розмінувати Ормузьку протоку, але є умови, - Politico

Мета ініціативи

За даними агентства, так звана "Морська ініціатива зі свободи судноплавства" матиме "суворо оборонний характер". Британський прем’єр Кір Стармер наголосив, що "негайне та безумовне відкриття протоки є глобальною відповідальністю".

Водночас європейські лідери дають зрозуміти, що не мають наміру допомагати примусовому відкриттю протоки, як цього вимагає президент США Дональд Трамп. Реалізація місії розпочнеться "як тільки дозволять умови".

Реакція Трампа

Трамп раніше висміював НАТО, а також окремо Стармера та президента Франції Емманюеля Макрона за те, що вони відмовилися допомогти США протистояти Ірану.

Він закликав союзників "набратися відкладеної мужності" та "просто піти в протоку і взяти її". Натомість європейці воліють зачекати, поки США та Іран укладуть довгострокову угоду про припинення конфлікту, який розпочався наприкінці лютого.

Терміни та сумніви

Трамп у четвер заявив, що перспективи угоди з Іраном "виглядають дуже добре" і Тегеран готовий піти на ключові поступки для продовження перемир’я.

Однак деякі арабські та європейські лідери вважають таку оцінку надто оптимістичною: на їхню думку, для досягнення мирної угоди знадобиться близько шести місяців.

Комерційні судноплавні компанії впродовж тижнів висловлюють сумніви, що протоку можна буде зробити безпечною до повного вирішення конфлікту.

Ситуація навколо Ормузької протоки загострилася після того, як США запровадили морську блокаду іранських портів. Упродовж першої доби жодне судно, яке прямувало до Ірану або відмовлялося платити Тегерану за прохід, не змогло подолати блокаду.

Іран, своєю чергою, допускає часткове відкриття протоки з боку Оману, але наполягає на головній умові - укладенні нової угоди, яка запобігатиме подальшій військовій ескалації.

Окрема проблема - мінна небезпека. Військово-морські сили США проводять ризиковану операцію з виявлення та знищення іранських мін.

Франція Великобританія Іран Дональд Трамп Еммануель Макрон Кір Стармер
Секрети зброї Кім Чен Ина: експерти розібрали ракети КНДР, якими б'є Росія
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи