Європа хоче стримати гнів Трампа через Ормузьку протоку: що вирішить саміт

Велика Британія та Франція проведуть саміт для обговорення створення військово-морських сил, які забезпечуватимуть свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Мета ініціативи

За даними агентства, так звана "Морська ініціатива зі свободи судноплавства" матиме "суворо оборонний характер". Британський прем’єр Кір Стармер наголосив, що "негайне та безумовне відкриття протоки є глобальною відповідальністю".

Водночас європейські лідери дають зрозуміти, що не мають наміру допомагати примусовому відкриттю протоки, як цього вимагає президент США Дональд Трамп. Реалізація місії розпочнеться "як тільки дозволять умови".

Реакція Трампа

Трамп раніше висміював НАТО, а також окремо Стармера та президента Франції Емманюеля Макрона за те, що вони відмовилися допомогти США протистояти Ірану.

Він закликав союзників "набратися відкладеної мужності" та "просто піти в протоку і взяти її". Натомість європейці воліють зачекати, поки США та Іран укладуть довгострокову угоду про припинення конфлікту, який розпочався наприкінці лютого.

Терміни та сумніви

Трамп у четвер заявив, що перспективи угоди з Іраном "виглядають дуже добре" і Тегеран готовий піти на ключові поступки для продовження перемир’я.

Однак деякі арабські та європейські лідери вважають таку оцінку надто оптимістичною: на їхню думку, для досягнення мирної угоди знадобиться близько шести місяців.

Комерційні судноплавні компанії впродовж тижнів висловлюють сумніви, що протоку можна буде зробити безпечною до повного вирішення конфлікту.