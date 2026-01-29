Європа готова за кілька місяців замінити розвіддані США для України, - FT

Україна всього протягом кількох місяців може значно менше почати залежати від розвідданих США. Допомогти в цьому може Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання пише, що з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім участь США в українському питанні була одним із головних пріоритетів для європейських лідерів. Причому навіть ціною американських мит на товари з ЄС влітку 2025 року без відповідних заходів.

Джерела говорили, що якщо США залишать Київ, то це стане важким ударом для виснаженої української армії, і лише підштовхне очільника Кремля Володимира Путіна до досягнення своєї максималістської мети - підпорядкування України.

Однак наразі наслідки відходу США виявляться не настільки критичними, як здавалося рік тому, коли адміністрація Трампа на невеликий проміжок часу призупинила обмін розвідувальною інформацією та постачання зброї.

Як кажуть українські та європейські чиновники, у той момент підключилися інші союзники, використовуючи власні ресурси. Крім того, у січні 2026 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тепер його країна надає Україні дві третини розвідувальної інформації.

"Залежність України від американської розвідки може бути значно знижена протягом кількох місяців", - заявив західний чиновник.