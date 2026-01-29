Европа может за несколько месяцев заменить разведданные США для Украины, - FT
Украина всего в течение нескольких месяцев может значительно меньше начать зависеть от разведданных США. Помочь в этом может Европа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание пишет, что с момента возвращение Дональда Трампа в Белый дом участие США в украинском вопросе было одним из главных приоритетов для европейских лидеров. Причем даже ценой американских пошлин на товары из ЕС летом 2025 года без ответных мер.
Источники говорили, что если США оставят Киев, то это станет тяжелым ударом для истощенной украинской армии, и лишь подтолкнет главу Кремля Владимира Путина к достижению своей максималистской цели - подчинению Украины.
Однако сейчас последствия ухода США окажутся не столь критичными, как казалось год назад, когда администрация Трампа на небольшой промежуток времени приостановила обмен разведывательной информацией и поставки оружия.
Как говорят украинские и европейские чиновники, в тот момент подключились другие союзники, используя собственные ресурсы. Кроме того, в январе 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что теперь его страна предоставляет Украине две трети разведывательной информации.
"Зависимость Украины от американской разведки может быть значительно снижена в течение нескольких месяцев", - заявил западный чиновник.
Замена разведки
Напомним, в ноябре 2025 года Politico сообщило, что союзники Украины в Европе ищут пути компенсации возможных потерь разведданных, если США прекратят обмениваться информацией из-за несогласия с предложенным мирным планом (речь шла о первоначальном варианте мирного плана, который впоследствии был доработан и согласован).
В частности, Джеймс Аппатурай, который является временным руководителем программы оборонных инноваций НАТО DIANA, подчеркнул уникальность возможностей США. Но при этом добавил, что современные коммерческие технологии, особенно спутниковая разведка, могут частично заполнить проблемы.
Одним из примеров он привел финскую компанию ICEYE, которая занимается продажей мобильных спутников для разведки странам Европы и уже поставляет данные в Украину.
К слову, летом разведка Минобороны США заявила, что усовершенствованные российские баллистические ракеты с маневренными траекториями и приманками снижают эффективность ПВО Patriot в Украине.
Касаясь темы также разведки отметим, что недавно в соцсетях распространялась фейковая информация, что Украина якобы передает США "искаженные разведданные". Однако как оказалось, это была лишь целенаправленная информационная атака России.