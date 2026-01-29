Европа может за несколько месяцев заменить разведданные США для Украины, - FT

Украина всего в течение нескольких месяцев может значительно меньше начать зависеть от разведданных США. Помочь в этом может Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Издание пишет, что с момента возвращение Дональда Трампа в Белый дом участие США в украинском вопросе было одним из главных приоритетов для европейских лидеров. Причем даже ценой американских пошлин на товары из ЕС летом 2025 года без ответных мер.

Источники говорили, что если США оставят Киев, то это станет тяжелым ударом для истощенной украинской армии, и лишь подтолкнет главу Кремля Владимира Путина к достижению своей максималистской цели - подчинению Украины.

Однако сейчас последствия ухода США окажутся не столь критичными, как казалось год назад, когда администрация Трампа на небольшой промежуток времени приостановила обмен разведывательной информацией и поставки оружия.

Как говорят украинские и европейские чиновники, в тот момент подключились другие союзники, используя собственные ресурсы. Кроме того, в январе 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что теперь его страна предоставляет Украине две трети разведывательной информации.

"Зависимость Украины от американской разведки может быть значительно снижена в течение нескольких месяцев", - заявил западный чиновник.