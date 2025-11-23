Європа шукає альтернативу американській розвідці для підтримки України
Союзники України шукають шляхи компенсації можливих втрат розвідданих, якщо США припинять обмін інформацією через незгоду Києва з запропонованим мирним планом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
На полях Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі експерти обговорювали, як країни можуть замінити або доповнити американську розвідку для України.
Джеймс Аппатурай, тимчасовий керівник програми оборонних інновацій НАТО DIANA, підкреслив унікальність можливостей США, але зазначив, що сучасні комерційні технології, особливо супутникова розвідка, можуть частково заповнити прогалини.
Як приклад він навів фінську компанію ICEYE, що продає мобільні супутники для розвідки країнам Європи та вже постачає дані в Україну. Проте процес адаптації нових технологій потребує часу та значних витрат, а потреби Києва є терміновими. ICEYE наразі має 5-10 суверенних супутників в орбіті та планує запустити ще 10-15 протягом двох років.
Європейські чиновники відзначають наявність власних систем, зокрема Galileo та Copernicus, але визнають відставання у деяких сферах, зокрема у супутниковому інтернеті Starlink, альтернативу якому, IRIS², очікують лише у 2030 році. Тим часом ЄС інтегрує національні ресурси своїх країн для підтримки України.
Канада також готова частково компенсувати втрату розвідданих: раніше вона надавала знімки RADARSAT-2, які допомагали Україні відстежувати активність на кордоні. Генерал Дженні Каріган, голова канадського генштабу, зазначила, що без американської допомоги виникають прогалини у довготривалій точності ударів, але альтернативні засоби, включно з дронами, можуть частково розв'язувати проблему.
Водночас на форумі не було представників американського військового командування, тож європейські та НАТО-офіційні особи лише оцінюють серйозність загрози припинення обміну розвідданими.
Мирний план США щодо України
Нещодавно було оприлюднено американський план із 28 пунктів, спрямований на завершення війни. Згідно з цим проєктом, який розробляли спільно США та Росія, Київ має поступитися Донеччиною, Луганщиною, а також захопленими територіями Херсонської та Запорізької областей. Натомість пропонуються гарантії безпеки. Додаткові умови включають скорочення української армії та заборону на членство в НАТО.
Президент США Дональд Трамп поставив ультиматум, вимагаючи від України погодитися на умови до 27 листопада й погрожуючи погіршенням ситуації в разі відмови. Втім, 22 листопада він уточнив, що текст угоди ще не є фінальним і може змінюватися.
При цьому Politico стверджує, що якщо Київ не погодиться підписувати мирну угоду, він ризикує залишитися без підтримки американських збройних сил та спецслужб.
Володимир Зеленський назвав цей момент складним вибором між збереженням гідності та ризиком втрати головного союзника. Він запевнив, що на зустрічі в Женеві 23 листопада, де зберуться представники України, США та ЄС, захищатиме національні інтереси.
За даними The Washington Post, керівництво країн Європи підготувало контрпропозиції до мирного плану Трампа. Згідно з ним, Україна має повернути собі управління стратегічними об’єктами, а на діяльність ЗСУ не накладатиметься жодних обмежень.